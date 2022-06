La sinceridad de Ashley Graham sobre la crianza de sus gemelos: “Cansada, pero…”

Ashley Graham comparte la vida junto a Justin Ervin desde hace más de una década. Juntos fueron padres por primera vez en enero de 2020 tras la llegada de Isaac Menelik Giovanni y un año después llegaron los gemelos, Roman y Malachi.

"Justin y yo estamos felices de compartir que nuestros niños están aquí. Nacieron esta mañana en casa y todos estamos felices y saludables. Me estoy tomando el tiempo para curarme y conectarme con mi esposo y mis tres hijos, pero no puedo esperar para compartir más contigo. Mucho amor Ashley", expresó la modelo por medio de sus redes sociales.

Ashley con sus tres hijos.

Ahora, algunos meses después del nacimiento y en pleno periodo de lactancia, Ashley Graham decidió compartir una postal amamantando a los bebés y contando una realidad de la maternidad.

"Cansada. Pero estamos aquí”, escribió junto a la postal que compartió junto a los pequeños prendidos a sus pechos. Con este mensaje, la modelo dejó en evidencia lo agotador que puede ser criar a tres hijos y sobretodo a dos bebés a la par.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios en los que cientos de mujeres expresaron su apoyo a Ashley y destacaron la importancia de su mensaje, para generar consciencia sobre la realidad a las que se enfrentar muchas mamás en este periodo tan especial.

Esta no es la primera vez que Graham comparte el día a día junto a sus tres niños. Además, hace algún tiempo atrás se refirió a lo mucho que le costó aprender a alimentar a los gemelos en tándem, remarcando que fueron muchos intentos de prueba y error y algunas lágrimas.

La postal con la que se sinceró la modelo.

"Mi doula, que también es consultora de lactancia, fue muy amable conmigo al ayudarnos a los tres a descubrir cómo hacer esto juntos”, escribió la modelo al respecto.

Ashley Graham también se sinceró hace algunos meses sobre lo difícil que fue el parto de los gemelos, en el que sintió que casi pierde la vida: “Miré a mi matrona y le dije, 'No me siento bien. Creo que necesito acostarme', y me desmayé… Lo que puedo recordar es haber sentido un ligero roce en mi mejilla que luego descubrí que, en realidad, era alguien golpeándome la mejilla. Recuerdo haber visto oscuridad y lo que parecían estrellas”.