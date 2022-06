Cuál era la profesión de Ibrahim Çelikkol antes de ser actor

Ibrahim Çelikkol es uno de los actores turcos del momento. El protagonista de Tierra Amarga alcanzó la fama siendo modelo antes de probar en la actuación, sin embargo tiene otra profesión que muy pocos conocen.

Sus primeros pasos en televisión los dio en 2008, siendo parte de la producción Pars: Narkoterör en rol protagónico. Desde entonces no paró y siempre fue la cara de cada una de las telenovelas en las que participaba.

Ibrahim Çelikkol en Tierra Amarga.

Ibrahim Çelikkol está en el top 10 de galanes turcos del momento junto con referentes del país como Kerem Bürsin, Alp Navruz, Murat Ünalmis¸ y Ilhan Sen. Además, fue distinguido por GQ como Estrella de TV del Año.

Sin embargo, el galán de 40 años le debe su fama lamentablemente a una tragedia. Antes de dedicarse a la actuación y al modelaje, la estrella de Tierra Amarga era jugador de básquet profesional. Su gran capacidad hizo que fuese parte de la Selección Nacional Juvenil en Kocaelispor, Oyak Renault.

Su carrera parecía marchar a toda prisa, pero un evento desafortunado del destino cambió totalmente su plan de vida y lo llevó a ser un artista como el que es actualmente. Cuando tenía 18 años su papá falleció.

Ibrahim Çelikkol reveló que su padre había sido quien lo hizo amar el básquet y quien no se perdía ni uno de los partidos en los que jugaba. El golpe fue tan duro para él que decidió no seguir dedicándose al deporte si no contaba con su compañía y apoyo.

Ibrahim Çelikkol como modelo.

Además, el actor sufrió una fuerte lesión que ayudó a que se distanciara de las canchas. Todo eso lo llevó a mudarse a Estambul y comenzó a modelar luego de que una mujer de una agencia de modelos le entregara su tarjeta en la calle.