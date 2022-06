Ana Gabriel ofrece sus disculpas a Yailin "la más viral"

En los últimos días la cantautora mexicana Ana Gabriel ha estado envuelta en una polémica por unas declaraciones que realizó refiriéndose a Yailin “La más viral”. Fue en un “vivo” a través de su cuenta de Instagram que Ana respondió a un seguidor “no sé quién es”, cuando le preguntaron por qué no grababa un tema con la flamante esposa de Anuel AA. Yailin, que estaba conectada a la transmisión respondió con un “te amo”.

Sin embargo, Ana Gabriel hizo lo correcto y pidió las respectivas disculpas. "Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa", contó la cantante mexicana a través de en un video que publicó en Instagram. "Pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este tema", añadió la compositora como parte de las disculpas a Yailin.

Ana Gabriel se disculpó a través de un live en su cuenta de Instagram.

"Primero, presentar mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad. Ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quien se trataba", confesó Ana Gabriel. "También presentar mis respetos para su familia, la cual me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí y mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailin. La tercera, para sus fans, para su público que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes. Yo no negué a nadie, simplemente dije que no te conocía. Otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana", finalizó la estrella mexicana. Asimismo, Gabriel le dejó mensajes de apoyo y amor a la esposa de Anuel AA. "Yailin te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito", concluyó la mexicana.

Ana Gabriel no podrá grabar con Karol G por cuestiones de agenda.

La declaración de la polémica

La intérprete de "Simplemente amigos" estaba realizando un “vivo” en su cuenta de Instagram explicando los motivos por los que no podía trabajar junto a la cantante colombiana Karol G. La cantante colombiana la invitó a realizar una colaboración con ella, pero al parecer Ana Gabriel tiene una agenda muy apretada. "Estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura en grabar su proyecto que no puedo", dijo la figura mexicana.

En ese momento, uno de los seguidores le preguntó que por qué no grababa con Yailin, y la respuesta de Gabriel fue un sincero: "No sé quién es Yailin, no sé quién es".