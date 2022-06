Transformación total: Lucía Méndez se vistió de drag queen y sorprendió a todos con su impresionante look

Este sábado tendrá lugar un evento muy especial ya que se realizará la Marcha LGBT+ en la ciudad de México. Por este motivo, Lucía Méndez decidió hacer drag como muestra de agradecimiento a los comités que la invitaron a ser su reina. La actriz compartió el resultado de la transformación que artistas realizaron en ella para poder personificarla como una drag queen. Según compartió, aceptó la invitación a transformarse porque tuvo que declinar ser coronada por dos comités el próximo sábado, durante la Marcha del Orgullo LGBT+, por compromisos laborales en Estados Unidos.

Lucía confesó que no sabía que el proceso para convertirse en drag queen podía ser tan largo, por lo que está muy sorprendida y aplaudió la dedicación que las y los artistas ponen para lograr el cambio de apariencia.

“Dos comités me invitaron a ser su reina, pero no puedo porque tengo un compromiso el sábado, entonces me pidieron que me vistiera de draga. Ya me lo habían dicho otras veces, yo no sabía que se lleva cinco horas. Cinco horas se llevó el arreglo. Efectivamente, ser draga es ser muy perra (…) El maquillaje es muy impresionante porque es de mucha creatividad, y sobre todo el talento que tienen ellas cuando están en el escenario es muy aplaudible”, dijo en un corto encuentro con la prensa.

Lucía Méndez vestida de drag queen.

En entrevista con De Primera Mano aseguró que en drag su nombre dejaba de ser Lucía Méndez para convertirse en Draga Méndez. Además, comentó que también aceptó convertirse en drag para poder comprender qué significa para las y los artistas este proceso, así como para seguir mostrando su apoyo a la comunidad. “Sobre todo entender a ellas, a las dragas, a esta comunidad llena de sensibilidad, llena de talento (...) las personas que siempre he tenido en mi vida, como escritores, productores, maquillistas, todo lo habido y por haber, siempre han estado conmigo”, dijo la cantante.

La protagonista de Colorina también manifestó que su apoyo a la comunidad siempre estará presente y no sólo se enfrascará en un mes del año, pues no quiere ser igual que otros famosos que se “cuelgan” del Pride para hacerse publicidad. Aunque no mencionó nombres, sí desaprobó la forma en que algunos cantantes se suman al Mes del Orgullo LGBT+ y sus diferentes movilizaciones sólo para obtener público. “Lo que he sacado de adentro es el gran cariño que le tengo a la comunidad, no porque me vayan a llenar lugares ni por nada de eso, porque, de alguna manera, eso está de moda, la comunidad. Yo, de toda la vida, los he apoyado”

Lucía Méndez

Asimismo, en el encuentro con la prensa mencionó que, para ella, la comunidad LGBT+ ha sido parte fundamental en su carrera, por ello es que ha buscado devolverles el apoyo que le han dado. Recordó que por un tiempo se dedicó a evitar suicidios en la comunidad, lo que la hizo acreedora de un premio GLAAD con mención honorífica en 2009.

“Lo presumo y lo digo con mucha dignidad y con mucho orgullo, me dieron el GLAAD con mención honorífica por evitar suicidios. Un año me dediqué a eso, de niños de 10 a 20 años que se suicidaban (...) En ese momento, entendí que los quería mucho, que son muy sensibles, mis mejores amigos. Me han dado cosas muy grandes en mi carrera, en la moda, en el maquillaje”, recordó Méndez.