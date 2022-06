¡Qué glamour! ¿Sabías que Jennifer López viaja en pijama?

Sobre gustos no hay nada escrito… y sobre looks tampoco. Si hay alguien que sabe marcar tendencia y es imitada por miles de fans en todo el mundo esa es precisamente Jennifer López. Le encanta lucir todos los estilos y sacar lo mejor de cada uno. Además, todo lo queda tremendamente bien: colores vivos, brillos en todo el cuerpo, escotes pronunciados, cintura marcada, vestidos de noche, vestidos de gala, también camisones y pijamas. La artista arroja ideas y quienes aman la moda como ella, siguen sus pasos.

A pesar de que su armario está repleto de prendas de los diseñadores más exclusivos, Jennifer López sigue vistiéndose en gran parte de la misma forma que antes de saltar a la fama, combinando cómodas piezas con tacones o incluso utiliza sus mejores pijamas para salir a la calle. Si hay algo que tiene muy claro es que saldrá a sorprender a todos pero sintiéndose lo más cómoda posible.

Este domingo la actriz y cantante publicó un vídeo en la red social Instagram en el que aparece vistiendo un pijama con estampados de pájaros que combinó con un bolso de Valentino y unas plataformas de Gucci. En esta ocasión tenía una buena excusa para justificar su atuendo porque estaba a punto de subirse a su jet privado y, por lo tanto, la comodidad era primordial.

JLo en Pijamas.



Sin embargo, Jennifer no tiene cualquier tipo de pijama, la suya es un conjunto de camisa y pantalón de la marca Nahmias que cuesta, en total, más de 1.500 dólares. Con este precio, resulta comprensible que no quiera usarlo solo para dormir y aproveche para lucirlo en otro tipo de ocasiones.

Recientemente, la artista ofreció un concierto en la Gala Blue Diamon de la Fundación de LA Dodgers donde una de las sorpresas fue la aparición de su hija Emme, quien la acompañó en la interpretación de algunos temas. Pero lo que más llamó la atención del público, es que la artista se refirió a la joven de 14 años como “elle” o “they/them”, pronombre empleado en el lenguaje inclusivo que se refiere a aquellas personas que no se identifican con lo masivamente definido como masculino y femenino.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo la cantante.

Jennifer López junto a su hije Emme.

“Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….”, fue la introducción de JLo para Emme. Durante su presentación madre e hija cantaron frente a un micrófono con los colores del arcoiris los temas A thousand year, de Christina Perri y Born in the USA de Bruce Springsteen.