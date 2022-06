¿Por qué Pepe Aguilar prohibió a Ángela que cante un tema de Edén Muñoz?

Desde hace varias décadas la familia Aguilar se viene destacando en la industria de la música y el espectáculo mexicano. Con Antonio Aguilar y Flor Silvestre ha nacido esta dinastía que hoy en día lidera Pepe Aguilar, quien ha sabido introducir a sus hijos Ángela y Leonardo al negocio familiar.

Es indudable que Ángela y Leonardo llevan en la sangre el talento Aguilar, y esto ha hecho, a pesar de sus cortas edades, que se destaquen dentro del género de música regional. Prueba de ello, es la gran cantidad de seguidores que han sumado lo que se ve reflejado en cada concierto que brindan con localidades agotadas.

Pepe Aguilar supo involucrar a sus hijos Ángela y Leonardo al negocio musical familiar.

Ahora vuelve a resurgir un tema de hace aproximadamente dos años. Se trata de un video publicado en el canal de YouTube de Pepe, por el cual fue criticado, luego de interrumpir a sus hijos, Ángela y Leonardo, mientras cantaban un tema compuesto por Edén Muñoz, ex integrante del grupo “Calibre 50”. En esa ocasión, la familia Aguilar estaba celebrando las Fiestas Patrias, y los jóvenes estaban entonando la canción "Aguaje Activado" de Muñoz.

En el video se puede apreciar cuando Pepe interrumpe el buen rato familiar que estaban pasando, pidiéndole a sus hijos que se detuvieran. “No está bien que canten ustedes esa canción y mira que es de mi amigo Edén Muñoz y co-compositor, llevamos compuestas varias canciones”, indicó el líder de los Aguilar.

A Pepe no le gusta que sus hijos digan "malas palabras".

De esta manera también le llamó la atención a Ángela, por estar cantando una parte de la canción. “Pero te oyes muy rara diciendo: ‘Traigo morras en mi troca hasta cigarros’”, regañó Pepe a su hija. Entre tanto, la esposa del patriarca también dio su opinión y le pidió a Ángela que no cantara ese tema. “Si es raro verte a ti cantando esa canción, tú que cantas todo así, hermoso... ‘Traigo chelas y bebidas’” apuntó Aneliz Álvarez.

En aquel momento, esto desató una serie de comentarios por parte de los fanáticos, los cuales tenía opiniones divididas, algunos apoyaron la postura de Pepe, mientras que otros creyeron que era un poco exagerado.

Ahora, luego de que pasaran casi dos años de ese hecho, Pepe Aguilar volvió a referirse sobre aquel tema, y aprovechó para aclarar que no tiene nada en contra de Muñoz, pero lo que no le gustó es que su hija dijera "malas palabras". “Lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras para Ángela. Igual ahí hay un malentendido”, indicó en una entrevista para el programa de “Ventaneando” de TV Azteca. Por otro lado, destacó que: “Edén es mi amigo, me encanta como canta y como compone”.