“Mi carrera en Hollywood se destruyó”, asegura Amber Heard y ahora planea escribir un libro

Se dio un veredicto en el que el tribunal falló a favor del actor Johnny Depp y la suma de dinero por el delito de difamación es un monto sumamente importante que Amber Heard sabía de antemano que no podría solventar. Entonces, ¿cómo se salda la deuda con la justicia? Lo cierto es que en los días posteriores al final del juicio, se dieron una serie de eventos insólitos que incluyeron la propuesta de matrimonio a la artista para amarla, respetarla y ayudarla con su obligación de pago; por otro lado, la posibilidad de litigar el caso y, ahora, escribir un libro contando toda la historia entre Heard y Depp.

Amber Heard asegura que su carrera en Hollywood se destruyó tras perder el juicio con su ex pareja por lo que tiene que rebuscárselas para hacerse de recursos económicos. De acuerdo con The Mirror, una fuente reveló que la actriz planea escribir un libro revelador, ya que cree que no tiene nada que perder, además de que desea limpiar su imagen después de la batalla legal con su ex.

Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp.

"Amber considera que su carrera en Hollywood terminó. Ella ya está en conversaciones para el libro y está emocionada por eso. En este punto, ella no tiene nada que perder y quiere contarlo todo", expresó la persona anónima al diario. Un portavoz de la artista que dio vida a Mera en Aquaman reveló que planea apelar la decisión luego de que el jurado falló a favor del actor conocido por su papel en la cinta El joven manos de tijera.

A su vez, Elaine Charlson Bredehoft, abogada de Heard, también aseguró que la actriz no puede pagar los 10 millones de dólares que el jurado le otorgó a Depp en su veredicto. Por su parte, Amber se ha mantenido en la misma postura en cuanto a las acusaciones de abuso que hizo contra Johnny, incluso en la entrevista que brindó en la NBC aseguró que todo era cierto. "Por supuesto, hasta el día de mi muerte, mantendré cada palabra de mi testimonio. La verdad es todo lo que hablé, se lo dije al poder, y pagué el precio”, dijo la artista en ese momento.

Ante estas declaraciones, el equipo legal del también productor de cine y músico estadounidense respondió con un comunicado a The New York Post. "Es lamentable que mientras Johnny busca seguir adelante con su vida, la acusada y su equipo vuelven a repetir y litigar asuntos que ya han sido decididos por el Tribunal y un veredicto que fue decidido de manera unánime e inequívoca por el jurado a favor de Johnny", expresaron al respecto.