Las ex novias de Luis Miguel son amigas y publican fotografías juntas en las redes sociales

En estos tiempos es mucho más fácil de creer. Las mujeres entendieron que no tienen por qué competir con la otra, que todas somos diferentes y únicas y cada una tiene algo muy valioso que aportar al mundo. Pero si lo hacemos juntas, los resultados pueden ser más favorables. Y la amistad es justamente uno de los valores más lindos y más importantes de la vida. No hay nada que se compare como la amistad de dos mujeres. Imagínense si las dos tuvieron al mismo hombre como ex pareja.

Luis Miguel es uno de los intérpretes que más fama tiene entre las mujeres. Su lista de novias es amplia, pero sólo unas cuantas tienen reservado un lugar especial y muy importante en su corazón. De entre las primeras parejas que tuvo, según trascendió en 1984, fue con Adela Noriega luego de grabar juntos el videoclip del tema Palabra de honor. En ese momento, ella tenía 15 años y él 14.

Después se rumoró que anduvo con Lucero tras grabar la película Fiebre de amor en 1985; sin embargo, la cantante ha negado en reiteradas ocasiones que hayan tenido algo más que una amistad. "Nos gustábamos, pero no podíamos ser novios", manifestó ella.

Luis Miguel y Mariana Yazbek.

Para la edad de 18 años, a la vida de Luis Miguel llegó una de las mujeres más relevantes de su vida. Se trata de Mariana Yazbek, fotógrafa mayor de El Sol, y con quien tuvo una relación oficial. Ella participó como modelo en el video Cuando calienta el sol que él grabó y según lo constata en su serie biográfica, estaba tan enamorado de ella que decidieron vivir juntos, aunque su relación terminó precipitadamente cuando Mariana se fue al extranjero para seguir creciendo profesionalmente.

Al concluir su noviazgo, Luis Miguel conoció a Stephanie Salas. Se dice que estuvieron juntos durante poco tiempo, que se separaron una y otra vez hasta que ella quedó embarazada de Michelle Salas y él, además de negar su noviazgo, negó la existencia de su primogénita.

Durante algún tiempo corrieron rumores de que Stephanie Salas fue la tercera en discordia entre la relación del hijo de Luisito Rey con Yazbek; no obstante, ambas se han encargado de desmentirlo y mejor aún, en varias ocasiones han demostrado que son amigas aunque, en diferentes momentos, hayan sido la novia del ídolo de la música pop. Prueba de ello es la imagen que la nieta de Silvia Pinal recién compartió en su cuenta de Instagram. En ella está al lado de Javier Ramírez ‘Chá’, integrante del grupo Fobia y Mariana Yazbek en el cumpleaños de un amigo en común.

Stephanie Salas, Javier Ramírez 'Chá' y Mariana Yazbek vía la cuenta de Instagram de Sthepanie Sallas.

La fotógrafa y Stephanie son amigas desde hace varios años. Incluso, le tomó fotos para algunos de sus discos debido a que Yazbek, a mediados de la década de los 90, salía con el productor musical Óscar López. “Es una niña divina y la fotografía siempre ha sido su pasión, tengo varias fotos de ella. Cuando estás consciente de cómo fueron las cosas, lo único que te puedo decir es que fue un tratamiento que se le dio a la serie de Luis Miguel y yo estoy tranquila, porque finalmente las cosas no fueron así”, conversó la intérprete de Ave María a Televisa Espectáculos en 2018 cuando le preguntaron si se había metido en la relación entre Yazbek y Micky.

Mariana Yazbek y Sthepanie Salas. Del Instagram de Stephanie Salas.

“Ya te extrañaba querida amiga @yazbekmfoto. Qué gusto verte anoche en @airelibrefm Lov U”, escribió la mamá de Michelle Salas el 15 de noviembre de 2018 en su Instagram con una imagen de ellas abrazadas y sonrientes. Hoy, de nuevo se les ve juntas y compartiendo un momento relevante.