Gloria Estefan reveló por qué no compartió escenario en el Super Bowl 2020 con Jennifer Lopez y Shakira

La presentación de Jennifer Lopez junto a Shakira en el Super Bolw 2020 ha dado mucho que hablar tras el estreno del documental “Halftime” de la “Diva del Bronx”, donde ella misma confesó que no estuvo de acuerdo en un principio de compartir escenario con la cantante colombiana. A pesar de esto, la actuación de ambas en dicho evento es considerada una de las mejores de la historia.

Con respecto a esto, Gloria Estefan suma su opinión y confirma los rumores que decía que la cantante cubano estadounidense también podría haber formado parte de la presentación. A Estefan le habían propuesto ser parte del número musical pero rechazó la oferta. "A ver, en el fondo la cuestión es que tienes muy poco tiempo, doce minutos o así, de principio a fin", ha recordado. "Me hubiese dado solo tiempo a salir, cantar ‘Shake Your Body', y marcharme. Era su momento; además, no quería ponerme a dieta en diciembre", explicó Gloria en una reciente entrevista.

JLo, Shakira y Gloria Estefan pudieron haber compartido escenario en el Super Bowl 2020.

Por otra parte, dijo que no estaba segura de cómo lo habría tomado JLo, ya que en su documental “Halftime” dejó en claro que no le parecía buena idea que hubiera dos artistas invitadas. En este sentido, Gloria está de acuerdo con Jennifer, pero de igual manera, ante la propuesta de los organizadores, declinó el ofrecimiento para no hacer enojar a la futura esposa de Ben Affleck. "Imagínate lo que hubiera dicho al enterarse de que yo iba a ser la tercera protagonista", dijo Estefan.

Lo cierto es que para muchos fans de Gloria Estefan, el haber rechazado participar en un evento que siguen millones de personas alrededor del mundo, fue debido a que existe una rivalidad con la cantante neoyorquina.

Gloria confesó que no estaba segura de como iba a reaccionar JLo si eran tres figuras sobre el escenario.

Las razones de Gloria Estefan para rechazar la oferta

A pesar de las conclusiones a la que llegaron los seguidores de Gloria Estefan, la razón por la que no aceptó está muy lejos de la que todos se imaginan. Y es que a la cantante le daba demasiada pereza realizar el sacrificio de prepararse físicamente en pleno periodo navideño para una actuación tan breve.

Con esto, aclaró que las razones por las que no compartió escenario con JLo, era por tratarse de una presentación de tiempo muy corta. Sin embargo, confesó que no estaba muy segura de cómo habría reaccionado JLo si le hubiera tocado compartir aún más el protagonismo, pues hubiera sido tres íconos de la música latina en el mismo escenario.