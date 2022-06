¿Carlos Ponce se burló de Christian Nodal?

Luego de la reciente pelea mediática protagonizada por Christian Nodal y el reguetonero J Balvin, ahora es Carlos Ponce quien sacude las redes sociales con un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde sale interpretando uno de los temas de Nodal, con un filtro de tatuajes en el rostro como los que tiene el mexicano. Debido a esto, entre los internautas se ha levantado una nueva polémica, apuntando a que Ponce no hizo más que burlarse del representante del regional mexicano.

"Me puse a leer los comentarios y llovieron una cantidad de opciones diferentes. Los artistas tienen este tipo de publicidad. ¿Por qué razón? Porque no les cuesta nada, no hay que pagar un publicista, todo el mundo habla de ti y eso sí puede dejar una ganancia monetaria muy significativa en regalías", dijo Ponce en un video que publicó en sus redes sociales.

Ponce aseguró "hacer las cosas de buena fe" y que "solo se estaba divirtiendo".

“Yo hago las cosas de buena fe y mi intención es vivir una vida alegre. Esto podría ser tomado como una parodia, donde hice una mímica de su voz y utilicé un filtro de tatuajes. Yo solo quiero decir que me estaba divirtiendo”, expresó Carlos.

"Digamos que este video se hace viral. ¿Cuánto crees que Carlos Ponce gana? Cero, nada, porque yo no soy el dueño de los derechos de autor, tampoco de la propiedad intelectual del contenido. No obstante, Nodal sí tendría su ganancia", añadió Ponce. “¿Por qué me veo obligado a hablar de esto? Porque yo creo mucho en el beneficio de la duda y porque odio los malentendidos", añadió Ponce.

Carlos se declaró "súper fan de Christian Nodal".

Carlos Ponce, de 49 años, se declaró admirador del cantante mexicano, de 23 años, y aseguró que no tuvo ninguna mala intención al imitarlo. Al mismo tiempo dijo que para él es muy importante aclarar la situación. "Yo soy súper fan de Nodal, por eso me sé sus canciones, por eso me atreví a hacer esto, por eso lo canté con pasión, y lo tengo en mi barco como playlist. Quería contarles, no lo consideré haters, pero sí habían opiniones encontradas y no me gustó el malentendido", aclaró Carlos.

El video que generó la polémica fue publicado por el propio Carlos Ponce, y en él aparece cantando uno de los temas de Nodal, con un filtro de tatuajes en el rostro como los que tiene el mexicano. Hasta ahora, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre el video de Carlos Ponce.