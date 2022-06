Regina Blandón fue duramente criticada por el uso de lenguaje inclusivo

Tratar de entender y aceptar, van de la mano definitivamente con la empatía. Esta palabra que hace unos años se volvió tendencia en nuestro vocabulario y la utilizamos creyéndonos parte de un grupo abierto que entiende al otro, cuando en realidad, lo que más le cuesta a las distintas sociedades del mundo es lograr ponerse por un minuto en el lugar del otro. La paradoja de todos los tiempos.

En estos momentos, nos encontramos en la recta final de la celebración del pride month o mes del orgullo del colectivo LGBT+, y la actriz Regina Blandón anunció que será una de las presentadoras del evento con el que concluirá la tradicional marcha del orgullo gay el próximo sábado 25 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sin embargo, este hecho generó controversia y duras críticas a la conductora del programa Remodelaciones con celebridades, ya que la actriz utilizó lenguaje inclusivo para hacer el anuncio en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, con lo que se demostró lo sensibles e intolerantes que son todavía algunos usuarios de las redes sociales con respecto a este tema.

Regina Blandón.

"Nos vemos en el zócalo, hermanos, hermanas, hermanes! ¡A celebrar el orgullo!", escribió Regina Blandón junto a un cartel digital diseñado por el comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México, que el sábado 25 de junio de 2022 realizará su edición número 44 con un desfile de carros alegóricos, contigentes de distintas organizaciones civiles y las decenas de miles de ciudadanos que cada año se dan cita para participar en este acto que visibiliza y celebra la diversidad sexual y de género en la capital del país.



Y aunque la publicación recibió distintos comentarios de apoyo, agradecimiento y admiración para la actriz de Guerra de likes, fue el uso de la palabra "hermanes" (con género indefinido), lo que desató las críticas en su contra por parte de distintos usuarios de Instagram. "No estoy en contra de la comunidad, tampoco me siento orgullosa de la comunidad, simplemente los respeto, pero eso de cambiar el nombre a las palabras cuyas lenguas tienen una historia, vienen de antepasados, se me hace una payasada, no son más ni menos si les llamamos hermanos o hermanas y ya, paren de inventar palabras que ni al caso", escribió una usuaria al respecto.

Lo cierto es que Regina Blandón nunca le ha sacado la vuelta a la polémica que genera su decisión de utilizar el lenguaje inclusivo y con contundencia y respeto respondió a quienes rechazan esta práctica. "Lo que no es normal es que en pleno siglo XXI usted siga siendo homofóbico, señor", escribió la actriz a un usuario de redes sociales que, haciendo referencia a la frase que le repetían en la serie La familia P. Luche, le preguntó "¿por qué no eres una niña normal?".

Regina Blandón.

La actriz sostiene que el uso de lenguaje inclusivo permite a muchas personas sentirse seguras en torno a una figura o dentro de un espacio y que eso, a futuro, construye comunidades. "Hacemos lo que se puede, de pronto se me olvida usarlo pero es porque me estoy acostumbrado a tratar de incluirlo en todos lados, pero ahí vamos. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, hablando desde un privilegio absoluto, lo que me queda por hacer es escuchar y brindar mi plataforma que, por suerte y por azares del destino, llego a más gente, entonces qué mejor que usarla para eso también", detalló Regina.