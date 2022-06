La historia detrás del éxito “No me ames”, de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony fueron una de las parejas más impactantes del mundo artístico. Cuando sus carreras comenzaban a despegar, en 1999, se juntaron e interpretaron la canción “No me ames”. En el momento en que realizaron esta colaboración, ambos artistas eran solo amigos. Jennifer estaba en pareja con el rapero Sean Combs, mientras que Marc estaba casado con Dayanara Torres.

Marc había visitado el estudio donde Lopez estaba grabando su álbum “On the 6”. Fue allí que el puertorriqueño le propuso a JLo que formara parte del videoclip de su canción “No me conoces”. La actriz aceptó pero como condición exigió que grabaran “No me ames” juntos.

Se conocieron a finales de los 90' y en 2004 se casaron.

¿De qué trata “No me ames”?

“No me ames” de JLo y Marc Anthony es una traducción homónima de un hit italiano lanzado en 1992, y trata de un hombre que padece una enfermedad incurable y decide ahorrarle el sufrimiento a su pareja terminando la relación. "Porque no se puede, somos un espejo y tú así serías lo que yo de mí reflejo" dice una parte de la letra.

Asimismo, la canción está incluida en el disco "On the 6" de Jennifer López, en dos versiones, por un lado en balada, además de una versión remix tropical.

En 2004, y ya separados de sus respectivas parejas, Jennifer y Marc se casaron y fruto de este matrimonio que duró una década, nacieron sus dos hijos mellizos Emme y Max.

Su separación de Marc Anthony

Jennifer Lopez confesó en su documental “Halftime” que la separación de Marc Anthony fue un duro golpe emocional. "Como artista, me perdí un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años, me divorcié, era una mamá soltera con dos hijos pequeños", contó la también actriz de 52 años.

Sobre el documental “Halftime”

Desde el 14 de junio ya está disponible en la plataforma de streaming Netflix, “Halftime”, el documental donde Jennifer Lopez se abre como nunca y habla de los sacrificios y retos que hay detrás de su fama y todo el éxito que acarrea en estos años de carrera. En esta nueva producción podremos ver a la “Diva del Bronx” reír, llorar y bailar.

El documental se trata de cómo Jennifer Lopez, de 52 años de edad, se preparó para su show en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira en el año 2020. También muestra la vida de la actriz, cantante y empresaria de una manera más íntima, recorriendo historias cotidianas como su relación con su prometido Ben Affleck y todo lo que transcurre alrededor de su vida familiar.