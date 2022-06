La dura razón por la que Kate del Castillo armó su propia productora

Kate del Castillo es una de las actrices más cotizadas y queridas en el ambiente televisivo hispano. Se ha destacado con su protagónico en “La reina del Sur”, una de las series más vistas en todo el mundo. Aún así, no se duerme en los laureles y sigue trabajando para llegar a otras producciones que la mantengan en esta posición tan privilegiada.

A pesar de todo esto, en una reciente entrevista, la actriz ha vivido tiempos difíciles por la falta de trabajo e incluso de dinero. Pero eso no la hizo decaer, y para salir adelante, unió fuerzas con la periodista Jessica Maldonado y la ejecutiva del mundo del espectáculo Carmen Cervantes, con quienes fundaron la productora “Cholawood Productions”.

"Cholawood Productions" es la productora de Kate del Castillo.

"No teníamos trabajo, no teníamos dinero pero teníamos muchas ganas de hacer cosas", comentó Del Castillo. "Estábamos cada una en nuestra vidas en circunstancias un poco duras y dijimos: 'Estamos tres mujeres inteligentes, tres mujeres profesionales, tres mujeres trabajadoras, ¿Por qué no nos juntamos para hacer algo todas tenemos años trabajando en la industria en diferentes ramos?' Así fue como decidimos formar Cholawood", relató la actriz.

"Yo en lo personal, como actriz, no he recibido precisamente los personajes que quisiera interpretar, así es que también dije: 'Si no me están llegando los personajes que yo quiero. '¿Por qué no los creo con mi compañía?'"

Kate tiene una sólida y respetable carrera artística.

“A Beautiful Lie” es uno de sus primeros proyectos. Se trata de una serie de seis capítulos en sobre Anna Montes de Oca, una clavadista olímpica que se enamora de un músico. Es una historia que aborda temas complicados, como la salud mental y la depresión posparto.

Esta producción comenzó las grabaciones en marzo pasado en Ciudad de México y en el elenco se encuentran Maxi Iglesias, Rubén Zamora y Edwarda Gurrola. Está dirigida por Hari Sama (This Is Not Berlin) y es una coproducción de Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions.

El descargo de Kate contra los productores mexicanos

El año pasado Kate del Castillo hizo su descargo contra los productores mexicano que no la llaman para proyectos en su país natal. Por ello, en su momento, poder trabajar en México, Kate del Castillo dijo que tenía que generarse las oportunidades ella misma, pues las producciones nacionales no la llamaban, cosa que la afectaba mucho. “Me duele muchísimo. Imagínate, yo quisiera trabajar mucho más en México. Yo sé que yo me fui a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades y las encontré. La verdad, estoy feliz de la vida con todo lo que he logrado, estoy contenta. Me falta mucho más”, dijo la actriz.