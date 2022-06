La bioserie de Gloria Trevi está en marcha y tocará momentos muy dolorosos como la muerte de la hija que tuvo con Sergio Andrade

Nadie quiere ni necesita recordar los momentos más duros de su vida. Repetirlos en la memoria no genera buenas sensaciones en el presente y, aunque no se hablen muy seguido de ellos, son hechos imborrables que, lamentablemente, nos marcan y nos convierten en las personas que somos hoy. No todo fue color de rosas en la vida de la cantante Gloria Trevi. De todas maneras, tendremos la oportunidad de conocer su historia a fondo a partir de una serie biográfica que ahora mismo está en producción.

Durante un encuentro con la prensa, Carla Estrada, productora de la biosrie, habló sobre los avances que ha tenido en la preproducción de este proyecto sobre Gloria Trevi, motivo por el que se tocó el tema de la hija que la cantante tuvo con Sergio Andrade, Ana Dalai, y confirmó que la intérprete de Todos me miran sí llevará a las pantallas la corta vida de la bebé.

Uno de los momentos más polémicos que Gloria Trevi ha tenido en su vida fue su romance con Sergio Andrade y la hija que tuvieron mientras se encontraban escondidos de las autoridades en Brasil. Debido a que la niña vivió sólo unos dias y su muerte no fue completamente esclarecida para el público, se desconocía si la cantante estaría dispuesta a hablar abiertamente sobre el tema. Al ser cuestionada por la prensa al respecto, la productora de la serie confirmó que Trevi sí accedió a hablar de su primogénita, ya que “es uno de los puntos más dolorosos de la vida de Gloria, lo tenemos que tocar con mucho detalle”, mencionó.

Gloria Trevi y Sergio Andrade.

Estrada agregó que ha sido complicado reconstruir la historia de la intérprete de No querías lastimarme, porque es la primera vez que la cantante hablará abiertamente de toda su vida, desde sus más grandes logros, hasta sus peores épocas. “Ella realmente nunca ha hablado. Ha hablado poquititas cosas, pero realmente su historia no la ha contado. Es la primera vez que cuenta su historia”, añadió.

La productora también mencionó para la prensa que viajó a Brasil y Chile para reunirse con algunas de las mujeres que convivieron con Gloria Trevi durante la existencia del llamado Clan Trevi-Andrade, esto con el fin de contar con sus testimonios en el caso. “Estas niñas están más fuertes. Han platicado, han hablado, porque una de ellas tampoco lo habría hablado, entonces, al hablarlo, como que se sanan un poquito. Yo las vi muy bien, la verdad. Estuvimos en lugares muy emblemáticos, donde ellas estuvieron, que para mí fue duro”, recordó.

Gloria Trevi.

Estrada también mencionó que con las testigos que ha platicado respecto al Clan Trevi-Andrade, se han mostrado empáticas con Gloria pese a lo que vivieron, lo que ha sido bueno para ellas mismas. Entre las que han aceptado dar su versión de lo ocurrido con Sergio Andrade está Leila Regueiro, quien estuvo con Gloria durante la muerte de Ana Dalai.

Pero, ¿qué sucedió con Ana Dalai?

La primogénita de Gloria Trevi nació el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, Brasil, cuando la cantante, Sergio Andrade y otras jóvenes pertenecientes al grupo de coristas, se encontraban escondiéndose en aquel país porque eran buscados por la justicia mexicana. A los pocos días, Ana murió en extrañas circunstancias. El 13 de noviembre de 1999 la bebé habría fallecido durante una discusión que ocurrió dentro del departamento que compartía con siete personas.

Mientras que la primogénita de Gloria dormía, Andrade le habría pedido a Katia, una de las integrantes del clan, ir por la niña. Regresó con Ana Dalai cubierta y cuando la cantante la vio, se dio cuenta de que tenía la boca azul, es decir, ya había fallecido. Leila Regueiro habría sido quien intentó reanimar a la bebé, según sus propias declaraciones en diferentes entrevistas, pero fueron en vano sus intentos. Según se informó en aquella época, el cuerpo de Ana habría sido arrojado a un canal de aguas sucias en el municipio de Jacerepagua, en la zona oeste de Río de Janeiro, pues ahí la habría encontrado.