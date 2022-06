¿Cómo fue la llegada de Joseph Quinn al papel de Eddie en Stranger Things?

La última semana de mayo se estrenó la cuarta temporada volumen 1 de la serie que bate todos los récords en la plataforma Netflix, Stranger Things. Y en tan sólo unos días podremos disfrutar del final de esta cuarta parte con los últimos dos capítulos pero, ¿cómo se resolverá todo? Los hermanos Duffer se acostumbraron a presentar personajes únicos y muy fáciles de querer en cada entrega que luego se terminan muriendo. ¿Es este el caso de Eddie Munson, el personaje interpretado por el actor Joseph Quinn?

Desde su llegada a la serie, con el primer capítulo de la temporada 4, los amantes de la ficción sobrenatural se enamoraron del papel de Joseph Quinn. Aunque al comienzo se lo mostró como un “bicho raro” dentro de la escuela en Hawkins, rápidamente supo encontrar su lugar en el grupo de amigos, haciendo equipo con Dustin, Lucas, Max, Steve, Nancy y Robin. De esta manera, se estableció como uno de los favoritos de la última entrega.

Stranger Things - Temporada 4 voluen 1.

Lo cierto es que buena parte de las teorías aseguran que Eddie morirá en los dos episodios que restan de Stranger Things en Netflix. La idea se basa en las decisiones de los hermanos Duffer en las temporadas anteriores: en la primera, murió Barb, en la segunda, Bob y en la tercera, Billy. Es decir que la llegada de un nuevo personaje a la serie, es sinónimo de una muerte aterradora. Si bien los creadores podrían sorprender y cambiar el destino de este rol, aún nada es certero.

Con 29 años, Joseph Quinn se convirtió en uno de los nuevos rostros en la plataforma de streaming. Previamente, participó en series como Game of Thrones, Strike, Postcode, Dickensian, Howards End, Los Miserables o Catherine the Great. Sin embargo, no fue hasta su papel de Eddie que obtuvo popularidad a nivel global. Lo más sorprendente fue cómo consiguió este rol que, sin dudas, marcó un antes y un después en su carrera.

Joseph Quinn como Eddie Munson.

En diálogo con The Guardian, Quinn explicó que se trató de un extraño proceso de audición: “El casting fue sin reuniones, sin pruebas de química con otros actores y sin procesos prolongados. Fue bastante inusual y muy cautivador”. Y es que todo indicaría que los productores detrás de este fenómeno, vieron en el intérprete todas las cualidades para convertirse en el nuevo furor. “Estaba esperando que los hermanos Duffer se dieran cuenta que cometieron un error”, concluyó entre risas.

¿Estaremos cerca del final de Eddie Munson en Stranger Things? ¿Podremos verlo en la próxima y última temporada de la serie? Esperamos que sí y que no tenga el mismo destino que el resto de los personajes que ya se marcharon. Mientras tanto y para dejarte manija con lo que se viene el 1 de julio, te compartimos el trailer oficial del volumen 2 de la cuarta temporada.