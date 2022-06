¿Qué pasó con Matthew Fox y la actuación tras el éxito de Lost?

Hay producciones que por su popularidad y extensión, demandan mucho tiempo y esfuerzo de sus actores. Una ejemplo puede ser la serie Lost, un título sin dudas reconocido, debatido y enaltecido dentro de la industria que supo batir todos los récords. Pero el desgaste mental y físico van por un carril distinto al de la fama y a veces sólo se necesita alejarse indeterminadamente y rodearse de los suyos.

Es poco común que un actor como Matthew Fox dejara la actuación después de protagonizar un proyecto de tal envergadura como la serie Lost. Aunque técnicamente Fox todavía hizo un par de papeles más después de finalizado aquel show, la realidad es que se trató de su última gran aportación audiovisual y la audiencia ya no supo nada de él desde el año 2015.

Ahora que el actor ha regresado, pero sobre todo como productor ejecutivo de una serie, explicó las razones por las que abandonó la cámara. Para él era importante acercarse a su familia en un momento crítico en el que sus hijos estaban atravesando su mejor etapa. Sin embargo, también habló de una lista de proyectos y deseos que completó hace siete años con su labor en la cinta Bone Tomahawk.

Matthew Fox.

Según Matthew Fox, después de Lost se enfocó en llenar las casillas de una lista de deseos. La última de ellas era realizar un western. Así que, tras haber cumplido el propósito, ya no vio sentido en continuar realizando nuevos proyectos. Y en su lugar podría enfocarse en otros intereses. Sobre todo en su vida como padre de familia. “Tenía una especie de lista de deseos en mi mente de las cosas que quería lograr en la industria, y después de hacer Bone Tomahawk en 2014, había completado la lista de deseos. Quería hacer un western. Es un western muy extraño, pero es un western. Y eso completó la lista de cosas por hacer”.

Y luego continuó: “En ese momento de mi vida, nuestros hijos estaban en una edad en la que sentí que realmente necesitaba volver a involucrarme. Me había centrado en el trabajo durante algún tiempo, y mi esposa, Margherita había dirigido a la familia muy bien, pero sentí que era hora de estar en casa, y realmente sentí que me estaba retirando del negocio y trabajando en otros elementos creativos que son realmente personales para mí, como algo de música y escritura”.

Matthew Fox comenzó su carrera hace 30 años en pequeños papeles para series de televisión. Saltó a la fama con su papel protagónico en el drama Party of five, que corrió durante seis temporadas desde 1994 hasta el año 2000. Cuatro años más tarde se embolsó otro protagónico en al serie de misterio y ciencia ficción Lost. En la que probablemente consagró su rostro dentro del colectivo popular. Más tarde brincó a la pantalla grande con la adaptación cinematográfica de Alex Cross y después apareció en el thriller de acción Guerra Mundial Z al lado de Brad Pitt. Algunos también lo recuerdan por su misterioso papel en Speed Racer de las hermanas Wachowski.

Matthew Fox en Last light.

Last light

Last light es la serie en la que podemos verlo ahora. Allí interpreta a Andy Yeats, un jefe de familia que busca su supervivencia y la de los suyos, en un mundo sumido en caos por una crisis petrolera global. No obstante, su regreso a la actuación fue un efecto secundario. Pues en realidad lo que hizo que Fox volviera a la industria fue su papel en dicha serie como productor ejecutivo.

“Llegué a un punto en el que pensé que tal vez la lista de deseos incluía la producción ejecutiva. Nunca había hecho eso antes. Llegó la oportunidad de participar en Last light, así que quería darle una oportunidad. Y me pareció el momento adecuado”, expresó el actor. Last light está basada en la novela homónima de Alex Scarrow. Además de Fox, el elenco también incluye a Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Amber Rose Revah (The Punisher), Victor Alli (Muerte en el Nilo) y Joanne Froggatt (Downton Abbey).