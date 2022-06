Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, vuelve a la tv con su actuación más importante

La artista mexicana Aracely Arámbula compartió en sus redes una noticia que muchos de sus fanáticos estaban esperando. La misma tiene que ver con la telenovela más importante que realizó en su carrera. Hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram, la expareja de Luis Miguel compartió un video junto a un mensaje que deslumbró a sus fans.

El mismo dice que: "Vamos de nuevo con #LaDoña primera temporada mi querida #Arafamilia que Alegría volver con ustedes y revivir esta gran historia que Amo mucho !!! #Altagracia Sandoval está de regreso!!!". Esta tira se podrá ver por la señal de Telemundo y llega en reemplazo de "Hasta que la plata nos separe" que se estrenó el 10 de mayo y que no alcanzó los picos de audiencia que se esperaban.

Por el momento Aracely Arámbula se prepara la nueva versión de la telenovela "La Madrastra". En lo profesional la madre de Miguel y Daniel está segura de que regresar a las telenovelas fue una de las mejores decisiones, asumiendo con madurez las críticas y comparaciones que pueda recibir al ser protagonista de la nueva versión de La Madrastra, anteriormente interpretada por Victoria Ruffo.

Aracely Arámbula es la madre de los hijos de Luis Miguel.

“Yo me quedo con todo lo positivo, y la verdad sé que van a haber muchas críticas, pero las tomo de la manera más amable y amena porque no pasa nada. Después de 20 tantos años, ¿crees que me va a amargar una crítica?”, dijo la popular actriz mexicana. Durante esta primera mitad del año Aracely Arámbula demostró todo su talento arriba del escenario con la obra "Por que los hombres aman a las cabronas".