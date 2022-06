Shakira hipnotiza las redes con sus movimientos de cadera

Shakira vive días de tranquilidad luego de la escandalosa separación que tuvo con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Luego de filtrarse diversas infidelidades por parte del deportista, la cantante colombiana tomó la decisión de terminar con esta relación de más de 10 años. Por el momento la nacida en Barranquilla está muy enfocada en su carrera y en el bienestar de sus hijos.

Actualmente la intérprete de la canción "Te felicito" está como jurado en el reality de baile llamado "Dancing With Myself ". Con una larga trayectoria en la música, la popular colombiana realiza devoluciones que son de gran ayuda para los participantes. Este show se puede ver NBC Entertainment. En el perfil oficial de Instagram de la mencionada señal de TV se puede ver un video de Shakira realizando unos hipnotizantes movimientos de baile.

En el material audiovisual, Shakira aparece luciendo un conjunto de top y falda de color azul. En el mismo la popular colombiana enseña cómo bailar con un paso a paso sumamente sencillo. Con este clip la expareja de Piqué demostró que es una profesora de baile. Además junto a este video se puede leer la frase: "Learn this dance. Post your video. Tune in to see if you're featured".

Gerard Piqué fue visto con otra mujer en un evento público.

Por otra parte, tras separarse de Shakira, Gerard Piqué fue visto en un evento en Estocolmo, Suecia junto a una mujer rubia. Con una descripción física muy parecida a la de la supuesta tercera en discordia de su separación. El podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron detalles sobre la mujer con la que Piqué habría engañado a su pareja. Ellas subrayaron que se trataría de “una joven rubia de 20 años, que trabaja como modelo en eventos privados”.