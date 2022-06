Selena Gómez reveló el motivo por el que se sintió avergonzada en su carrera

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más populares de la actualidad. El próximo 22 de julio la vocalista de orígenes latinos cumplirá 30 años y ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que es una artista super completa con un talento que la acredita a realizar cualquier tipo de interpretación. Tanto es así que Selena ha confirmado que hasta tiene un gran don para la cocina.

Selena Gómez ha demostrado un gran talento para la comida.

Recientemente, la expareja de Justin Bieber dio una entrevista donde hizo una serie de declaraciones que sorprendieron a todos. Una de ellas tuvo que ver con el momento de su carrera que más vergüenza le causó. La charla se dio para "Hollywood Reporter", a la cual también acudieron las actrices Amy Schumer, Tracee Ellis Ross y Quinta Bruson.

En esta conversación Selena Gómez dijo que sintió mucha vergüenza cuando vio la tapa terminada la tapa de su disco "Revival", el cual lanzó en 2015 y resultó ser todo un éxito gracias a las canciones ‘Survivors’, ‘Good For You’ y ‘Hands To Myself’. Es que en la portada del mencionado álbum se puede ver a la nacida Texas sin ninguna prenda de vestir.

Selena Gómez en la tapa del disco "Revival".

"Tuve que trabajar en esos sentimientos, porque me di cuenta que estaban ligados a algo mucho más profundo que estaba pasando”, comentó la actriz. Además en la entrevista aseguró que ella no se considera una persona sensual sino que en ocasiones le gusta sentirse así para ella misma y no para alguien más. Sin dudas esta experiencia la hizo crecer como persona tanto en su vida personal como en lo laboral.