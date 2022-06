La alarmante fotografia de Thalía golpeada que preocupó a todos

Thalía es una de las artistas mexicanas que más activa se mantiene en redes sociales. La cantante y actriz de 50 años comparte todos los detalles de su soñada vida con sus seguidores. Recientemente, hizo uso de sus cuentas para adelantar algunos detalles del nuevo proyecto que la tiene muy entusiasmada.

Por ahora es todo misterio. La artista aún no reveló si se trata del lanzamiento de un nuevo álbum o si finalmente se dará su ansiado regreso a la pantalla. Pero sin embargo dejó muy en claro que lo está dando todo y eso preocupó un poco a sus fanáticos.

Thalía.

Thalía apareció con algunos golpes y moretones en sus piernas. Sin embargo, y aunque no está para nada bueno marcarse el cuerpo de esa manera por trabajo, todo tiene origen en las duras jornadas de grabación a las que se está sometiendo.

“Tercer día de filmación y mis piernas cuatro terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! Lol”, escribió la cantante de Amor a la mexicana explicando que sus marcas se deben a las grabaciones.

Desde su camarín, la imagen en la que se ve toda su pierna golpeada se viralizó rápidamente. Sus seguidores la llenaron de mensajes de afecto y le agradecieron por darlo todo en cada uno de los proyectos en los que pone el cuerpo.

“Gracias por dedicar tanto a tus fans, y mis mejores deseos mi amor”, “ouch… Bueno, que todo sea por la excelencia”, “intenté tomar mi pierna de la misma manera, y por poco me un calambre”, fueron algunos de los comentarios que se pudo leer en la publicación.

La imagen de Thalía golpeada que impactó en redes sociales.

Desde hace algunas semanas se sabe que Thalía está preparando un nuevo trabajo musical, pero se desconoce de qué género será su regreso. Pero lo que no se sabe es si lo está dando todo por eso, o se viene una nueva versión de la artista en modo actriz que tantos corazones ha conquistado en cada una de las historias que protagonizó.