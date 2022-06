Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Jenni Rivera, es conocida por ser uno de los estandartes de la música regional mexicana a nivel internacional, por eso, en buena hora llega el homenaje póstumo de Hollywood a la fallecida cantante, que entregará a la familia de Jenni, su estrella en el Paseo de la Fama. La “Diva de la Banda” obtuvo varios premios a lo largo de su carrera artística y que ha conquistado al público de diferentes países con cada éxito que ha lanzado.

Jenni vendió más de 20 millones de discos alrededor del mundo.

Jenni Rivera, será homenajeada por parte de la Cámara de Comercio de Hollywood junto con el también fallecido actor Paul Walker, por lo que ambos tendrán su propia estrella en el emblemático Paseo de la Fama. Rivera, nacida en Long Beach, California, pero de orígenes mexicanos, y el actor norteamericano Paul Walker, formarán parte de las 24 celebridades en recibir una estrella en la legendaria pasarela durante el 2023, así anunciaron los organizadores.

El reconocimiento de la cantante será por haberse posicionado como la mujer líder dentro del género de música regional mexicana con más de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Por su parte, Walker se destacó por su impecable carrera como actor y modelo, convirtiéndose en una estrella adolescente de la televisión, hasta lograr la fama internacional con la franquicia “Rápido y Furioso”.

Merecido homenaje a la fallecida cantante.

Jenni Rivera y su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Este viernes se dio a conocer la gran noticia por la que Jenni Rivera será reconocida por los logros obtenidos en la industria musical y, además, por ser considerada una mujer líder dentro de la música regional mexicana.

Jacqui Rivera, hija de la fallecida cantante, reconoció estar muy emocionada y no tener palabras para describir lo que sentía. También aprovechó para agradecer al público el cariño que siguen demostrando hacia su madre. “No tengo palabras para describir la alegría, la emoción y todo el orgullo que ha llenado no sólo mi corazón, pero el todos. Gracias por amarla tanto. ¡Lo lograste mamá! ¡Recibirás una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decir '¡¿pensaste que no lo haría?!'", dijo Jacqui.

Jenni Rivera tiene más de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Sin embargo, su carrera exitosa carrera musical se apagó con un accidente aéreo en Monterrey, México, en diciembre del 2012. Junto a ella, parte de su equipo falleció. El dolor se apoderó de sus fans y su familia, la cual ha intentado seguir manteniendo viva la memoria y el éxito de Jenni Rivera.