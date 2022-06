¿Cuál fue la propuesta que rechazó Luis Miguel?

El cantante Luis Miguel es uno de los grandes referentes de la música latina a nivel internacional y, a pesar de que su carrera parece estar estancada, sus más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la industria demuestran la calidad de su talento. Lo cierto es que el “Sol de México” comenzó desde muy chico arriba de los escenarios bajo la conducción artística de su padre, Luis Rey, razón por la cual nadie puede poner en duda la experiencia acumulada del intérprete de “La incondicional”.

Luis Miguel tenía tan sólo 12 años cuando arrancó interpretando sus primeras canciones y de inmediato se pudo percibir el gran talento que tenía el niño. Justamente, su época de mayor furor coincidió con la del grupo juvenil “Menudo” y uno de los productores de esta agrupación, Edgardo Díaz, tomó contacto con él para que formara parte de sus filas. Esto a principios de los 80’, cuando “El Sol de México” y “Menudo” estaban en su momento de máximo apogeo y popularidad. Teniendo en cuenta que las edades también coincidían, Edgardo Díaz, manager de “Menudo”, le preguntó a Luisito Rey si le interesaba que Luis Miguel se incorporara al famoso.

Pero Luis Miguel declinó la oferta porque disfruta de estar sólo en el escenario. El propio Luismi contó esta historia en una entrevista en el año 1992, para el programa la conductora argentina, Susana Giménez. “En un principio me ofrecieron que participáramos, pero a mí no me gustaba la idea, me gusta la idea de estar solo, disfruto mucho el escenario solo y francamente no necesito estar con nadie”, aseguró.

“En realidad nunca llegué a estar con ningún grupo, hubo una proposición, pero yo nunca la acepté, por lo mismo, porque siempre me gustó estar solo”, agregó.

Así es que Luis Miguel nunca llegó a compartir escenario con otros artistas, ya que siempre prefirió trabajar solo para satisfacer las necesidades de sus fans.

¿Coincidieron Menudo y Luis Miguel?

Aunque no hubo oportunidad de concretar el ingreso de Luis Miguel a la agrupación “Menudo”, los cantantes sí coincidieron años antes de la proposición en una actuación en México en el año 1983.

Por “Menudo” desfilaron muchos niños que, al llegar a la adolescencia, fueron reemplazados por el creador de la agrupación, el polémico Edgardo Díaz, pues una de sus “políticas” era prescindir de aquellos que al cumplir los 15 años ya se veían como muchachos y no más como niños.