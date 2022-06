Así está hoy Taylor Lautner, la estrella de Crepúsculo que se alejó de las cámaras

Taylor Lautner alcanzó la fama en 2008, luego de ponerse en la piel de Jacob Black en la saga de las películas de Crepúsculo. El joven que se disputó el amor de Bella Swan con el vampiro Edward Cullen ganó un gran reconocimiento en aquellos años y la esperanza de una carrera prometedora en Hollywood.

La contrafigura del actor en la historia de amor que interpretaban Robert Pattinson y Kristen Stewart generó mucha controversia. Algunos deseaban que finalmente la adolescente se quedara con el hombre lobo antes que con el verdadero protagonista de la historia.

Taylor Lautner en Crepúsculo.

Aunque muchos no lo saben, Taylor Lautner había comenzado su carrera como actor algunos años atrás, en 2002. Antes del gran suceso hizo aparición esporádicas en algunas producciones como en la comedia The Bernie Mac Show en 2003 o My Wife and Kids. También había participado en la película Más barato por docena 2.

Luego de la saga de Crepúsculo, tenía el mundo de Hollywood a sus pies. Las ofertas de trabajo le sobraban y contaba con la posibilidad de poder elegir a qué proyecto sumarse. Pero lo cierto es que cuando alcanzó la fama tenía tan solo 17 años y no se llevaba muy bien con ella.

Taylor comenzó a darse cuenta que no podía salir a la calle sin ser reconocido y abrumado. Eso comenzó a afectar su vida. “Cuando tenía 16, 17 y 18 años, me despertaba e intentaba simplemente ir a dar un paseo o tener una cita, y tenía 12 coches esperando fuera de mi casa para seguirme a todas partes, o aparecían en el aeropuerto, o donde fuera… Y todos esos fans gritando. No muchas cosas en la vida pueden suceder de un día para otro. La fama, sí. Y también puede desaparecer de repente, eso lo tengo claro también”, reveló en una entrevista con el programa Today.

Fue por eso que tomó la decisión de quedarse encerrado en su casa y solo salir cuando tenía que ir a grabar. Pasó muchos años puertas para adentro y cuando lo decidía salir se tenía que disfrazar y lo hacía con miedo: “Todo eso fue generando cierta ansiedad, una sensación fea, por lo que no salía si no era necesario”.

Taylor en la actualidad junto a su pareja.

Todo eso llevó a Taylor Lautner a sentirse disgustado. Por un lado tenía la felicidad de haber cumplido su sueño y por el otro toda la frustración de no poder hacer nada de las cosas que normalmente le gustaban, porque ese era le precio de la fama.

Luego de su participación en Run de Tide, en 2016, el actor decidió dar un paso al costado. Desde esa época hasta el 2020 trato de mantener hasta muy poco contacto con sus fans en redes sociales, para poder recuperarse de todo lo que había vivido. Pero luego decidió volver.