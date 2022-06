Verónica Castro no se calla y salió a responder las duras críticas que recibió en las redes sociales

En estos tiempos es muy común jugar y utilizar filtros en las redes sociales. Estas herramientas corrigen varias imperfecciones como manchas o arrugas y suelen embellecer a otro nivel los rostros. La actriz mexicana Verónica Castro es reconocida a nivel internacional como una de las figuras más importantes de la televisión, pero esto no evitó que recibiera fuertes críticas el pasado fin de semana en Instagram debido a una fotografía que utilizó para felicitar a su hermano José Alberto “El Güero” Castro por su cumpleaños.

La polémica comenzó cuando el mismo productor compartió en sus redes sociales la misma imagen que su hermana, pero a diferencia de la presentadora, optó por no utilizar filtros y mostrar sus rostros al natural. Tras la publicación de ambas fotografías, Verónica Castro fue duramente criticada por supuestamente abusar de los filtros y no faltó quien le pidió pintarse el pelo para cubrir sus canas. Es por ello que no se quedó callada y una vez más respondió a sus detractores, pero eso sí, siempre fiel a su estilo demostrando un gran sentido del humor.

No sólo envió un mensaje directo a quienes le pidieron no usar más filtros, la también cantante compartió una fotografía de su juventud en la que aparece luciendo su bello rostro enmarcado por una larga melena castaña y con rizos. “Me pidieron que me cambiara el color de pelo, pero creo se me pasó la mano ups. Sin filtro jajajaja”, escribió la artista de 70 años al pie de la imagen que recibió más de 10 mil likes y una lluvia de comentarios en los que sus seguidores halagaron su belleza y le pidieron no hacer caso a los señalamientos, ya que es bella con filtros y sin ellos.

Cabe recordar que en febrero pasado, Verónica Castro apareció en la portada de la revista Caras, publicación a la que ofreció una entrevista asegurando que, a sus 70 años, está orgullosa de lucir sus canas y arrugas, además de disfrutar los cambios propios de su edad.