Retirado de la televisión, Xavier López “Chabelo” vence al cáncer

Con respecto a los rumores que circulaban sobre que el cáncer había tomado todo el cuerpo de Xavier López “Chabelo”, y que además sufría de demencia senil, la estrella mexicana salió a hablar sobre su estado de salud. De acuerdo con una fuente de la familia que habló con TV Notas de México, “Chabelo” comenzó a sufrir un deterioro en su salud desde que salió del programa “En Familia con Chabelo”, en 2015, ya que cayó en depresión al dejar de trabajar y no sentirse útil. Esto no fue lo único, ya que también se le sumaron la desgracia del accidente vehicular que tuvo en 2008, y que desde entonces los dolores fuertes de cadera y espalda no lo dejaban en paz. Además, se decía que sufría de demencia senil, Alzhaimer y el cáncer había invadido todo su cuerpo.

Según la fuente, a finales del 2019 y principios del 2020 “Chabelo” comenzó a sentirse sumamente cansado, ausente y fatigado, además de quejarse de fuertes dolores estomacales y de cabeza, razón por la cual, su esposa decidió llevarlo para que se realizara unos estudios médicos. Considerando que la situación no mejoraba, a mediados del 2020, se realizó otros estudios más especializados y se le detectó un tumor cancerígeno en el tubo digestivo, así que a finales del año tuvo que ser operado.

El médico le comunicó a Xavier López “Chabelo” que debía someterse a sesiones de quimioterapias, pero él se negó. De esta manera, a finales del 2021 todo empeoró y, supuestamente, ahora el cáncer habría invadido todo su cuerpo.

Xavier López “Chabelo” responde a los rumores de su salud

Xavier López “Chabelo” utilizó sus redes sociales para aclarar los rumores sobre el cáncer y el deterioro de su salud. En su cuenta de Twitter escribió que no se encuentra desahuciado como lo había mencionado la supuesta fuente de dicho medio. Además, agregó que el cáncer ya había sido superado “gracias a Dios y a los doctores”, y que se encontraba fuera de peligro. También explicó que sí se encuentra retirado de la televisión, pero que se encargará de la supervisión de algunos proyectos y, finalmente, agradeció el cariño del público. “¿Agradecido? Sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera”, se despidió el actor.