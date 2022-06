La dura infancia de María Levy tras la trágica muerte de su mamá

Por primera vez en 17 años, María Levy tenía apenas 9 años cuando su madre, la actriz Mariana Levy, falleció repentinamente en el 2005. Hoy, diecisiete años después, María se atrevió a hablar de su dura infancia tras quedarse huérfana de madre.

"Considero que tuve una infancia un poco dura, eso es completamente relativo, pero bueno, es lo que yo considero y lo que me pasó es que yo sentía tanto dolor que decidí dejar de sentir, porque era demasiado duro, yo tenía miedo de morirme de dolor", dijo en una aparición a través de la cuenta de la artista visual Alice May

"Decidí tragármelo, nunca sacarlo y a través de los años y con mi crecimiento empezó a salir de maneras muy tóxicas. Como, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, problemas con el alcohol, drogas, relaciones tóxicas y demás, porque estaba súper enojada y sentía mucho dolor, pero como no lo estaba externalizando, lo estaba sacando conmigo", confesó Levy.

Su madre murió repentinamente en 2005 y María tuvo que pasar por un proceso de mucho dolor.

"Luego me pasó, esto es un poco de cómo me reivindiqué, que el sufrimiento nada más no se iba, estas conductas continuaban, yo seguía en un hoyo muy oscuro, dañino y doloroso, entonces me di cuenta de que estaba completamente identificada con mi dolor y que yo no me reconocía si no era a través de una persona con sufrimiento y yo creo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es completamente opcional", aseguró la nieta de la conductora Talina Fernández.

María Levy canalizó todo su dolor a través del arte.

El haber perdido a su madre a tan corta edad hizo que experimentaran todo tipo de sensaciones, y finalmente pudo encontrar una manera de canalizar la tristeza, con el arte. "Así que un día decidí dejar de sufrir y empezar a hacer cosas que me hacían feliz y una de las decisiones más importantes que tomé en este proceso fue dedicarme a hacer lo que me hacía sentido, lo que me hacía feliz y lo que me acercaba más a mí. Por eso empecé a hacer foto y fue muy interesante ver cómo me comencé a ver reflejada a través de mi trabajo, a conocerme y a entender ciertos patrones, eso me llevó a conocerme mucho más", dijo María.

"Soy artista visual y fotógrafa, pero para mí es muy importante no identificarme con eso, más bien definirme como un ser humano que busca sanar, busca crecer, su objetivo principal en esta vida es encontrar mucho amor y mucha paz y que los medios que estoy utilizando ahorita son la expresión y el arte", indicó María Levy.