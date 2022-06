Estos son los artistas que odian a J Balvin y no quieren trabajar con él

En la industria del reggaetón, J Balvin es considerado uno de los cantantes más populares a nivel internacional, sin embargo, su figura a veces se ve golpeada debido a ha ido en picada debido a constantes roces que tiene con otros artistas. El más reciente fue con el músico mexicano Christian Nodal. Balvin se burló en redes sociales del nuevo look de Nodal, refiriéndose a la cabellera rubia del exponente del regional mexicano, algo por lo que fue comparado con él.

"Encuentra las diferencias", fue el mensaje con el que el cantante colombiano compartió junto a una fotografía donde aparecen ambos artistas con el mismo color de cabello. Esto enfureció a Nodal, quien respondió con un contundente: "Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo”.

Por otra parte, J Balvin mencionó a Belinda en medio del pleito con el intérprete de "Botella tras botella", quien de inmediato hizo saber a todos que contaba con el apoyo del cantante puertorriqueño Residente, con quien el reguetonero colombiano ya había tenido un fuerte conflicto a principios de año.

No quieren trabajar con J Balvin

La polémica con Residente comenzó cuando J Balvin relizó declaraciones contra los Grammy Latinos en 2021, lo que provocó la molestia de otros artistas que lo llamaron “ignorante”.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, dijo J Balvin en aquel momento, cuando el éxito de Bad Bunny era arrollador y empezaba a quedarse ya con los primeros lugares en premios y rankings del género urbano. Otro artista que salió al cruce del colombiano fue Don Omar, quien lo llamó ignorante: "Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, dijo.

Entre tanto, la vocalista de la banda colombiana “Bomba Estéreo”, Li Saumet, indignada por los dichos del reguetonero, declaró en varias oportunidades, que no está dispuesta a colaborar con J Balvin.

Por su lado, el cantante cubano Yotuel Romero también retrucó a J Balvin diciendo: “Te voy a decir algo J Balvin, el movimiento urbano no empezó contigo, empezó hace años con Orishas (…) artistas que han cantado lo que pasa en las calles, lo que ocurre en el día a día de nuestros países, merecen el respeto, mi hermano. Yo te voy a decir mi humilde opinión, no me gustó eso que dices que ‘los artistas urbanos, grandes y poderosos no vayan a los Grammy’”.