Por qué Cillian Murphy de Peaky Blanders casi no protagoniza la serie

Cillian Murphy comenzó su carrera artística muy ligado a la música y recién en 1996, tras conocer a un agente en la obra Disco Pigs, empezó a incursionar en algunos cortometrajes y películas independientes. A la vez, brillaba sobre las tablas donde demostraba todo su talento en el teatro.

El gran reconocimiento vino cuando protagonizó la película 28 días después en 2002, donde interpretó a Jim, un superviviente de una pandemia. Pero sin lugar a dudas, su trabajo con Christopher Nolan en Batman Begins y en The Dark Knight, poniéndose en la piel del Dr. Jonathan Crane y El Espantapájaros, lo posicionó de una manera diferente y fue muy aclamado por la crítica.

Cillian Murphy como Thomas Shelby.

Ahora, Cillian Murphy es la estrella detrás de Peaky Blinders. Sin embargo, estuvo muy cerca de no tener nada que ver con el mundo de la actuación, dado que sus padres, un funcionario del ministerio de educación y de una profesora de francés, lo presionaron para que tuviese una carrera académica.

Mientras disfrutaba de su pasión por la música, el actor empezó a estudiar abogacía en la Universidad Colegio Cork, pero su poco interés por la carrera y su bajo rendimiento hicieron que aquella incursión no durara mucho tiempo. Pero fue ahí mismo donde por asistir a la adaptación de la obra A Clockwork Orange, encontró interés por el teatro.

Además de ser un milagro dentro de la actuación, ya que ese no era su primer objetivo, Cillian Murphy tiene un perfil muy bajo. Le escapa muchísimo a la fama y de ser el centro de atención: “Cuanto más aburrido eres en la vida real, menos gente está interesada en ti”.

Activamente, la estrella que le da vida a Thomas Shelby en Peaky Blinders vive en Irlanda junto a su novia de toda la vida y sus hijos en común. “Mi trabajo es retratar a otras personas. Cuanto menos sepa la gente sobre mí, mejor puedo hacer mi trabajo. Eso me parece evidentemente obvio y lógico”, le dijo hace un tiempo atrás a The Irish Times.

Cillian Murphy.

Un dato no menor de Murphy es que es un gran actor y uno de los más talentosos de la época, pero elige combinar a la perfección su vida laboral con la personal, trabajando solo seis meses al año y la otra mitad refugiándose en la compañía de su familia. Es por ese motivo que odia las red carpets o las entrevistas periodísticas, y sobre eso aseguró: “El no ser ostentoso y no hablar demasiado de ti mismo es a lo que intento aferrarme”.