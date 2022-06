Por esta razón Jennifer Lopez abandonó su casa a los 18 años

Según confesó Jennifer Lopez en su documental “Halftime”, que está disponible en la plataforma de streamig Netflix, decidió abandonar su casa con tan solo 18 años por los muchos problemas y desencuentros que tenía frecuentemente con su madre, Guadalupe Rodríguez. Hoy en día la historia es distinta, ya que la “Diva del Bronx” y su mamá tienen una relación mu estrecha.

La madre de JLo aseguró en el documental que no le resultó nada fácil ser madre de tres hijas. "David y yo nos mudamos al Bronx. Era un cuarto piso sin ascensor y solo tenía un dormitorio. Tuve a mis tres hijas en ese departamento", dijo Rodríguez, mencionado al padre de sus hijas.

JLo tenía varios desencuentros con su madre.

El sacrificio que tuvo que hacer su madre para sacar adelante a su familia hizo que su carácter se endureciera y en muchas ocasiones perdiera la paciencia. "Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la hizo dura. Nos daba tremendas palizas", confiesa la cantante y empresaria."Mi mamá es una persona súper complicada y tiene mucho bagaje emocional. Su generación pensaba: 'Un hombre se casará contigo, te cuidará por el resto de tu vida y te mantendrá'. Y ella soñaba con cosas mucho más grandes. Soñaba con ser actriz", añadió.

JLo también dijo que su mamá les alentaba a que sean independientes diciendo: “No quiero que tengan que depender de un hombre para nada'", contó. Rodríguez siempre hizo lo que estuvo al alcance de sus manos para que sus hijas tuvieran una carrera que les pueda brindar un futuro respetable, pero la prometida de Ben Affleck tenía otras aspiraciones y es por eso que vivían conflictos con su madre. "Me enamoré de la danza y me distraía completamente de la escuela y mi mamá me decía: 'Si quieres vivir en esta casa, tienes que estudiar' ", relató JLo. "Una noche tuvimos una gran pelea y simplemente me fui. Tenía 18".

Jennifer tenía aspiraciones distintas a las de su madre.

Por su parte, Rodríguez reconoció que siempre le exigió mucho a sus hijas, pero que Jennifer fue la más difícil de todas. "Siempre esperé mucho de ellas. No quería ser crítica sino mostrarles que podían mejorar. Jennifer fue la que me dio más trabajo, a decir verdad. Discutíamos mucho", dijo. "No fui la madre perfecta ni mucho menos, pero lo único que puedo decir es que todo lo que hice lo hice para su bien. Me alegra que sea fuerte, debes serlo para sobrevivir en esta industria", agregó.