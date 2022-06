Pablo Montero cuenta porque faltó a la grabación final de “El último Rey”

En el último tiempo, el actor mexicano Pablo Montero ha estado envuelto en grandes polémicas, y sobre todo en los últimos meses de grabación de la bioserie de Vicente Fernández, "El último Rey". Cabe recordar que esta serie estuvo con problemas desde el principio, debido a que desde antes de su estreno, la familia del "Chente" quiso evitar que se transmitiera, pero no lo lograron. Sin embargo, se consiguió producir una segunda temporada, aunque la cosa no terminó bien por culpa, esta vez, del protagonista de la serie, Pablo Montero.

Desde hace unos días, mucho se ha dicho sobre el comportamiento del actor, pues Juan Osorio, productor de la bioserie, acusó que Montero no había llegado al último día de grabación. Por esta razón, Osorio y Televisa, se enojaron, y no solo ellos, sino también sus compañeros de elenco por el poco compromiso demostrado por el actor, a tal punto que el propio productor declaró que no volvería a trabajar con el también músico.

En el último tiempo, Montero se ha visto envuelto en varias polémicas.

Osorio también se refirió a los problemas de adicción al alcohol de Montero, y aseguró que eso se vio reflejado en las jornadas de grabación de la serie. Ante esto, el mismo Pablo rompió el silencio sobre las acusaciones que se hicieron sobre su falta de profesionalismo y aceptó no haber acudido a los foros de grabación.

En el programa "Hoy" confesó haber faltado al set de grabación. "Lo estoy diciendo aquí por qué siempre que pasa algo, yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando se tiene un error", inició Pablo.

Montero aseguró que le pidió disculpas al productor de la bioserie, Juan Osorio.

El actor declaró que es consciente de que no hay excusas para lo que hizo, pero también aclaró que ya le pidió disculpas al productor Juan Osorio. "El último día de grabaciones, no asistí, venía de una carga de trabajo, pero eso no es excusa, pero, hable con él, me junte con él, para disculparme, para hablar y escuchar lo que siempre él me dice", señaló. "Siempre me ha ayudado a nivel personal muchísimo, durante toda la serie hablamos del proyecto, del personaje, del cuidarse por la carga de trabajo", dijo sobre Osorio.

También confesó sentirse frustrado, pero asegura que eso lo llevó a reflexionar. "Lloré de coraje, somos humanos, tienes errores, a veces pasan cosas sobre tu voluntad, lo importante es tomar decisiones, para que puedas ser más fuerte todavía", manifestó. "El último día pasó esto y ni modo, lo único que queda es aprender de esto, reconocerlo, aceptarlo y hablarlo con la cabeza de esto que es Juan Osorio", concluyó el polémico actor.