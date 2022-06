Michael J. Fox se sinceró sobre su más reciente problema: “No puedo recordar…"

Michael J. Fox es siempre recordado por su legendario Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro. El actor abandonó su carrera en el año 2000, cuando estaba en la cima de Hollywood, luego de ser diagnosticado con Parkinson y que su estado se encontrara en un punto en que se le complicaba desarrollarse profesionalmente.

Desde entonces, la estrella de cine, que hizo esporádicas apariciones en televisión y que luego se animó a tener su propia serie, se mantuvo al margen siendo un activista en la búsqueda de la cura de la enfermedad, creando The Michael J. Fox Foundation.

Michael J. Fox.

Con respecto al proyecto que Michael J. Fox se animó a encarar en 2013, se trata de una producción que se trasmitía semanalmente y que estaba protagonizada por él mismo bajo el nombre The Michael J Fox Show. Sin embargo en el 2020, volvió a anunciar que se retiraba por nuevas complicaciones de salud.

Lo cierto es que fue él quien admitió que un comienzo se alejó de las grandes producciones y comenzó a aceptar papeles más pequeños porque el Parkinson estaba afectando su memoria, lo que le hacía imposible memorizar los diálogos.

Con el paso del tiempo, eso se fue agravando. Recientemente y en diálogo con Mike Birbiglia, Fox contó cómo se desarrolló laboralmente en los últimos años: “Cuando hice el spin-off de The Good Wife, que es The Good Fight, no podía recordar las líneas. Solo tenía un espacio en blanco, no podía recordar las líneas”.

Eso lo comparó con su gran primer proyecto televisivo, Famiy Ties, que lo posicionó en la industria y le abrió las puertas de Volver al futuro. “Solían darme el guion y al instante yo lo sabía. Yo decía: ‘Estoy dentro. Mallory, cuelga el teléfono’. Así fue por mucho tiempo. Tener 70 páginas de diálogo en una película de (Brian) De Palma, y saber que una toma de Steadicam enormemente costosa depende de que conozca las líneas… Ni una gota de sudor en mi frente”, confió.

Michael J. Fox.

Por otro lado, Michael J. Fox, contó cómo fuel a primera vez que se olvidó las líneas: “Lo que fue realmente reconfortante fue que no entré en pánico. No me asusté. Solo dije: ‘Bueno, eso es todo. Hacia adelante. Un elemento clave de este proceso es memorizar líneas, y no puedo hacerlo’”.

Finalmente, el reconocido actor se sinceró y reveló cómo se maneja desde hace algunos años. “No acepto algo con muchas líneas, porque no puedo hacerlo. Sea por la razón que sea, simplemente es lo que es… No puedo recordar cinco páginas de diálogo. Así que me voy a la playa”, expresó.