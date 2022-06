Lupe Esparza se arrepiente de haber menospreciado el talento de Christian Nodal

Con tan solo 23 años de edad, y a pesar de todas las tormentas por las que ha pasado, Christian Nodal, se ha convertido en uno de los máximos representantes del regional mexicano, aunque el líder de Bronco, Lupe Esparza no haya creído que esto ocurriría. El propio Esparza reconoció que Nodal no tenía una base sólida para llegar a ser una estrella de nivel internacional. Cabe señalar que en los últimos meses, el talento y carrera del cantante de 23 años de edad se ha visto realmente afectado por los escándalos y excesos que lo han puesto en una constante exposición mediática.

A pesar de los escándalos protagonizados por Nodal, su carrera sigue en ascenso.

Tras poner fin a su compromiso con la actriz Belinda, Nodal no ha parado de protagonizar polémicas, desde sus cambios de looks, pasando por la gran cantidad de tatuajes que se está haciendo, hasta la pelea con el reguetonero J Balvin. Sin embargo, su carrera sigue firme y parece que nada lo detiene, a tal punto que muchos artistas que no creían en él, hoy se muestran arrepentidos.

A finales del mes de mayo, el mismo Nodal compartió que en los inicios de su carrera, varios artistas de renombre lo menospreciaron antes de que salte a la fama en 2017 con su primer éxito, ‘Adiós Amor’. Hoy la historia es diferente, ya que Christian se convirtió en uno de los máximos referentes del regional mexicano.

Lupe Esparza pensó que Nodal sería una moda pasajera.

Lupe Esparza no creía en el talento de Christian Nodal

Hoy Christian está consolidado como un artista internacional, y el líder de Bronco, aseguró ante las cámaras del programa “Ventaneando” de TV Azteca, que se arrepiente de no haber confiado en el talento de Nodal. “Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué”, indicó el líder de Bronco.

Cabe mencionar que Esparza aseguró que él pensó que con tan sólo 17 años de edad se iba a quedar ahí, ya que creyó que se trataba de una simple moda. “Pensé que hasta ahí iba a llegar, pero lo hizo muy bien y fue cosechando grandes temas, interesantes y yo a él le veo ese potencial, así que se cuide y que se quede, no solo por los escándalos, es un muchacho muy joven que tiene mucho potencial y que está logrando bastante en cuestión de la música”, subrayó. Y para finalizar, Lupe aconsejó a Nodal: “Que no se quede únicamente con los escándalos, obviamente en todo México seguimos preocupados porque terminó con Belinda, pero la verdad toda la música de él me gusta”.