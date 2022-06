Las fotos de Harper, la hija de David Beckham, que sorprenden al mundo por una razón

Desde que David Beckham y Victoria Adams se conocieron en una fiesta tras un triunfo del Manchester United en 1996 y quedaran perdidamente flechados, comenzó una historia de amor que está celebrando 26 años juntos y 23 de casados este 2022.

Aunque el futbolista, que en aquel entonces no era tan conocido y jugaba en la reserva, ya había visto a la ex Space Girl en el video de la canción Say You’ll Be There y le habría confesado a su amigo y colega Gary Neville que se casaría con ella, bastó esperar hasta que la artista lo viera para que los astros se alinearan.

David y Victoria Beckham.

Hoy, sin lugar a dudas, David y Victoria Beckham son uno de los matrimonios más sólidos y consolidados del mundo del espectáculo, teniendo en común cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Tal es así que ambos comparten cada una de sus vivencias familiares y de pareja en redes sociales, donde enamoran a más de uno y generan un poco de envidia al ser una hermosa familia que siempre está unida y de muy buen humor, o al menos eso es lo que aparenta.

Recientemente, David Beckham compartió algunas de sus andanzas con su hija Harper, la menor del team, que tan solo tiene diez años. Mientras se encuentran de vacaciones en Venecia, ya se mostraron tomando un helado juntos muy temprano por la mañana y bromearon que no hay horario para algo tan rico y especial como un “ice cream” italiano.

Ahora, las fotos del exfutbolista con la niña paseando en góndola llamaron la atención de todos los medios del mundo. A ambos se los pudo ver, captados por los paparazzis, subiendo a la famosa embarcación, sonriendo y disfrutando anonadados el paisaje tan especial de la ciudad de los canales.

David y Harper paseando por Venecia.

Súper cariñoso con la pequeña, David le mostró a Harper los impactantes palacios renacentistas y góticos y los puntos más emblemáticos del recorrido. Para la ocasión, el dueño del Inter de Miami CF se lució con su estilo, llevando un pantalón blanco y una camisa celeste al cuerpo, y complementando su estilo con unas gafas de sol. Pero lo más sorprendente es que la pequeña imita muy bien su estilo y no se quedó atrás con el accesorio de moda.