El sorprendente antes y después de Asli Samat, la estrella de Hercai

Hercai es una de las producciones turcas más vista de la televisión mundial. Las diversas historias dentro de la telenovela hacen que la audiencia se sienta identificada con al menos alguna de ellas. Pero sin lugar a dudas, lo más querible son sus protagonistas, entre ellas Asli Samat, la actriz que le da vida a Mavis Melike.

La actriz fue una de las más buscadas por los fanáticos de la historia en redes sociales. Muchos internautas se interesaron en la vida y en el pasado de la joven, que transitó un significante cambio físico en los últimos años.

Asli Samat en Hercai.

Asli Samat se sometió a un estricto cambio de vida para mejorar su salud y el resultado fue impactante. Compartió en redes sociales todo el proceso y cada paso de su transformación, en la que perdió en total 105 kilos, los últimos 20 mientras hacía Hercai.

Primero se realizó una operación de gastrectomía, una cirugía que te “achica” el estómago, lo que fue fundamental para comprometerse luego a un cambio de vida y sobretodo de hábitos de alimentación. Comenzó una dieta especial e incorporó el deporte en su vida, algo de lo que no era muy fanática en el pasado.

Asli no reveló hasta el momento si efectivamente llegó al peso deseado o si aún espera bajar un poco más, pero actualmente se la puede ver muy saludable y feliz. Durante todo el proceso, contó con el acompañamiento de sus médicos, que fueron aconsejándola y guiándola en cada paso.

“Me avergonzaba no poder sentarme en asientos dobles en el autobús. Mi madre cosía mi ropa porque no encontraba. Ahora no tengo nada de eso, la distribuí toda. Sé que no volveré a ganar tanto peso”, reveló Asli Samat, la estrella de Hercai.

Asli Samat antes.