Así se llevan Mandy Moore y Milo Ventimiglia fuera del set de This is us

Hace pocas semanas atrás, This is us llegó a su final. La producción creada por Dan Fogelman fue furor en el mundo entero y emocionó hasta a los menos sensibles finalmente terminó el pasado mayo tras 6 temporadas y un total de 106 episodios.

La historia que narra las relaciones y vivencias de la familia Pearson está protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore como los padres de la familia y Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley como los hijos del matrimonio. Además, al elenco lo completan grandes actores como, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan y Ron Cephas Jones.

Jack y Rebbeca en su boda.

Sin lugar a dudas, para todos los seguidores de la historia, el matrimonio y la historia de amor de Jack Pearson y Rebecca Malone es una de las más hermosas y emocionantes de This is us. Por ese motivo, algunos se preguntaron cómo era en realidad la relación entre los dos protagonistas y qué vínculo tienen fuera de la ficción.

Milo Ventimiglia y Mandy Moore se conocieron en el casting de la producción, en 2015. Después de eso, pasaron gran parte de los próximos seis años trabajando juntos en largas jornadas de relación, además de compartir demasiadas escenas juntos, por lo que la buena onda y la química entre ellos era fundamental para que la historia trascienda la pantalla, y así fue.

Milo y Mandy se hicieron buenos amigos, tal es así que en sus redes sociales suelen compartir cada uno de los momentos de risas que pasaron juntos a lo largo de todos estos años. Pero no solo se reúnen para cosas laborales, ambos empezaron a estar presentes en momentos importantes de la vida privada del otro.

Realmente, las dos estrellas que en This is us se conocen en un bar en la década del 80 y se convierten en el matrimonio más hermoso de la televisión, se volvieron inseparables en la vida real. Va a ser muy difícil para ellos, así como para sus fanáticos, dejar ir el vínculo que trasmitieron a través de la pantalla, por lo que todos esperan que haya muchas más aventuras de Ventimiglia y Moore.