¿Te diste cuenta? Beyoncé borró todas las fotos de perfil de sus redes sociales

Querías saber en que andaba tu artista preferida y… de repente no tiene más foto de perfil. ¿En qué andará Beyoncé? Nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo porque si hay una cantante exitosa en redes sociales, esa es Beyoncé. La estadounidense tiene cifras incalculables en cada una de sus cuentas: 263 millones de seguidores en Instagram, 15.4 millones en Twitter y 24.5 millones de suscriptores en YouTube. Con tanta gente siguiéndola, era obvio que las alarmas iban a sonar cuando sus fotos de perfil desaparecieron de todas sus redes. Y aunque circularon muchísimas teorías, por fin hay una respuesta concreta a por qué ocurrió esto.

Al parecer, todo es una cuestión de marketing, mejor dicho, todo sirvió como preparativo para la próxima campaña publicitaria de su nuevo álbum. La noche del pasado miércoles, la cuenta de Twitter de Tidal emitió un mensaje bastante obvio: “Beyoncé RENAISSANCE July 29”. Junto a esto también se publicó una imagen con un fondo negro y las palabras “act I Renaissance”. Las redes sociales de Beyoncé también actualizaron su biografía con dichas palabras.

Cuenta de Instagram de Beyoncé.

Luego de esto, comenzó de nuevo la especulación. Algunos medios aseguran que Renaissance será un álbum compuesto por varias partes. No es la primera vez que la cantante anuncia sus proyectos de forma bastante peculiar. En 2013 lanzó un material de forma inesperada, y en 2016 lanzó Lemonade con una semana de anticipación.

Durante los últimos años, aun sin un álbum propio, la cantante no ha estado alejada de la música. En 2018 colaboró con el disco Everything is Love, creación de su esposo Jay-Z. Un año después participó en el doblaje y soundtrack de El rey león, versión dirigida por Jon Favreau. La película fue un éxito descomunal en taquilla y propició un álbum titulado The Lion King: The Gift. También le dio a Beyoncé varias nominaciones por el tema Spirit, canción compuesta originalmente para la cinta.

Beyoncé.

Más recientemente, participó en el soundtrack de Rey Richard: Una familia ganadora. La película protagonizada por Will Smith narró la vida de Richard Williams, el padre de las famosas tenistas Venus y Serena Williams. Su canción Be Alive fue nominada a varias entregas de premios, entre ellas los Globos de Oro, los Óscar y la Asociación de Críticos de Hollywood.

Ahora que sabemos que Beyoncé se trae algo nuevo entre manos no podemos calmar los nervios y la curiosidad. Esperemos que la artista pronto haga el anuncio y nos haga parte de este material que por el movimiento que está generando promete mucho y seguro será un gran éxito como todo lo anterior.