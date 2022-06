¿Sebastián Caicedo manda indirecta a Carmen Villalobos?

Es de público conocimiento que la situación actual entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos no es de la mejor, o por lo menos, no es la misma que la de hace meses atrás, donde no dejaban de compartir los momentos felices que pasaban juntos. Hoy la cosa cambió, y en sus respectivas redes sociales, ninguno de los dos aparece.

Aunque ambos actores aseguran que las cosas entre ellos se encuentran mejor que nunca, los rumores de una posible separación no dejan de crecer. Y es que una posible crisis entre ellos comenzó a sonar cuando los fans notaron la ausencia del otro en las imágenes de Instagram. Con respecto a esto, la actriz aclaró que es un acuerdo para mantener su relación privada alejada del ojo público.

A pesar de los fuertes rumores de divorcio, los actores aún no han aclarado el tema.

Lo concreto es que, mientras Sebastián está en Bogotá, Colombia, Carmen Villalobos sigue brillando dentro del remake de “Hasta que la plata nos separe”, por lo que sus agendas los sigue manteniendo ocupados y separados.

También se habla de un supuesto divorcio entre los famosos actores, que tomó más fuerza cuando el Caicedo publicó en su cuenta de Instagram un video del cantante venezolano, Nacho junto a su esposa, en la que aseguró a sus seguidores que formaron parte de un experimento social. “Hola, aquí estamos para comunicarles oficialmente que fuiste parte de un experimento social que culminó con mucho éxito… que tenía como objetivo, evidenciar y exponer la calidad de ser humano que eres”, citaba el mensaje del artista de reguetón.

En este momento Sebastián está enfocado en su crecimiento personal y espiritual.

¿Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos forman parte del mismo experimento?

En el video que compartió Caicedo, se pude ver al reguetonero venezolano, decir que se encontraban trabajando con los sentimientos de las personas que los quisieron ver separados, pero que están mejor que nunca. Esto hace que los fans de la pareja especulen sobre la posibilidad de que los actores se encuentren haciendo lo mismo.

Por otro lado, todo esto va acompañado por otro posteo inquietante del actor colombiano. Se trata de una publicación de Daniel Habif, un coaching espiritual donde envía diversos mensajes motivacionales. “Es la sexualización del cuerpo acompañada de la vulgar comercialización del alma, es una identidad basada en ser deseable, en ser sexy, en ser importante, en ser famoso… no mostramos nuestras heridas, todo tiene que ser perfecto, impoluto, filtros para la cara y para la panza”, mencionaba Habif en la publicación compartida por el actor colombiano.