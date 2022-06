Núria Tomás, la ex de Gerard Piqué rompe el silencio

La separación entre Gerard Piqué y Shakira estuvo bajo la atención de los ojos del mundo y se convirtió en titulares de todos los medios de comunicación. Desde que surgieron los rumores sobre el fin de la relación, mucho se ha especulado sobre los motivos de la misma, supuestas infidelidades, problemas que venían de lejos, las fiestas de Gerard y el despilfarro de dinero del futbolista español. El clamor mediático que ha causado la ruptura ha sido tal que algunos protagonistas tuvieron que romper su silencio para aclarar varios rumores.

Núria estrenó una docuserie llamada "Una historia entre miles".

A raíz de todo esto, el archivo amoroso, tanto de Shakira y como de Piqué, volvieron a ver la luz. En este sentido, Núria Tomás, actriz y exnovia del futbolista del Barcelona antes de conocer a la colombiana, estrenó una docuserie titulada "Una historia entre miles", aunque su proyecto no tiene nada que ver con la separación entre Piqué y Shakira. Fue por casualidad que el lanzamiento del documental coincidió con la ruptura, sin embargo, y ante tantas especulaciones, Núria se vio casi obligada a compartir un vídeo en su cuenta de Instagram para dar explicaciones sobre el tema.

"Ha sido un acoso y derribo a mi teléfono"

Ante los rumores y las falsas noticias que decían que en el documental de la empresaria española hablaba sobre su relación con Gerard Piqué, aclaró lo siguiente. "Quería hacer este vídeo después de unos días y he podido disfrutar de la nube del parto del nacimiento de mi segundo hijo. Necesito expresarme por lo que ha pasado en las dos últimas semanas. Necesito deciros lo que pienso porque está muy bien lo de callar y lo sé hacer muy bien. Pero esta vez no lo he llevado igual de bien", arrancó Núria.

Núria rompió el silencio y contó que se podrá ver en su documental.

"Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono mientras me ingresaban en el hospital. Un horror. Pero también he recibido mensajes bonitos. Quería agradecer a los medios que os habéis limitado a transmitir que había lanzado una serie justo en ese momento sin juzgar. Se agradece el respeto", continuó. "Si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, pues no vais a encontrar eso. Os vais a decepcionar", de esta forma aclaró todos los rumores que salieron a raíz de la separación entre Piqué y Shakira.