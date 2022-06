¡La mejor noticia! Game of Thrones tendrá su secuela y se basará en la vida de Jon Snow

Luego de un final polémico en el que todo el fandom de Game of Thrones esperaba mucho más por lo que había significado la serie y los eventos tan espectaculares que se pudieron disfrutar en cada temporada, volvemos a tener noticias de Los siete Reinos. Y es que la producción de HBO acaba de anunciar una secuela que se centrará en Jon Snow. La ficción que culminó en 2019 continuará con este spin-off que pondrá el foco de atención en el personaje que Kit Harington supo interpretar durante años.

Según informa The Hollywood Reporter, la cadena HBO ya se encuentra en el desarrollo de la primera secuela de Game of Thrones. El equipo detrás de este fenómeno atraviesa la primera etapa sobre esta serie de fantasía que, desde su estreno original en 2011, colecciona fanáticos alrededor del mundo. Si bien su emisión finalizó tres años atrás, aún se pueden disfrutar de sus episodios por streaming en HBO Max.

Kit Harington como Jon Snow.

El mismo medio asegura que, en caso de que el proyecto avance, Kit Harington está más que dispuesto a regresar para darle vida una vez más a su personaje. Luego de ser nominado en dos ocasiones a los Premios Emmy, podría volver para narrar la nueva etapa en la vida de Jon Snow. Vale recordar que, en la última temporada, descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen y era un posible heredero al Trono.

Al final de Game of Thrones, el rol de Harington fue exiliado de Westeros y dejó atrás su vida tal como la conocíamos. The Hollywood Reporter asegura: “El proyecto daría un vuelco a la temporada final, como la última palabra sobre el destino de los personajes sobrevivientes. Podría abrir la puerta a la reaparición de otros personajes como Arya Stark, Sansa Stark y Brienne of Tarth”. De todos modos, la serie acaba de iniciar su producción y aún no hay datos confirmados desde HBO al respecto.

Kit Harington.

Con esta noticia, ya son siete los proyectos en marcha alrededor del universo de Game of Thrones. El próximo de ellos en tener su lanzamiento oficial será House of the Dragon, la serie de precuelas que tiene su estreno programado para el 21 de agosto y que se ambienta 300 años antes de la historia ya conocida. La trama se centra en el ascenso de la familia Targaryen y está protagonizado por Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith.