Impensado: Harry Styles confesó ser muy inseguro en sus relaciones amorosas

No sólo es uno de los artistas más escuchados del momento y el más demandado a la hora de los shows en vivo en distintas partes del mundo, sino que Harry Styles también cuenta con muchísimos fanáticos y seguidores por el carisma que muestra sobre un escenario y su atractivo físico que vuelve loco a millones. Resulta difícil de creer y, aunque a simple vista demuestra confianza y un poco de descaro, lo cierto es que el artista en ocasiones se convierte en una mochila de inseguridades, sobre todo, a la hora de interactuar con el otro sexo.

En su última entrevista, el ex integrante de One Direction se sinceró sobre las dudas que lo invaden acerca de la percepción que las chicas tienen de él, más que nada en los inicios de una aventura amorosa. Cabe destacar que, en la actualidad, Harry mantiene un discreto y estable noviazgo con la actriz y directora Olivia Wilde, pero en los primeros días de romance el intérprete sentía que no estaba a la altura de su pareja.

"Siento que no soy lo suficientemente 'cool'. Creo que, cuando te gusta alguien y estás en las primeras fases de la relación te preguntas: '¿Estoy haciendo las cosas bien?'. Antes de llegar a ese momento en el que los dos están muy cómodos con el otro pasan muchas cosas", confesó a su paso por el podcast 'Spout'. "Todos somos humanos", sentenció sobre su carácter imperfecto.

Incluso durante sus ya lejanos tiempos en la banda One Direction, agrupación en la que pudimos conocer al artista que luego tomó su camino de solista, él había dejado claro que no era un chico tan seguro de sí mismo o de su incuestionable magnetismo, ya que él mismo se convertía con frecuencia en el objeto de sus afiladas bromas y ácidos comentarios. Tanto es así, que al ser cuestionado una vez sobre el rumbo que habría tomado su carrera profesional de no haber triunfado en la música, Harry desplegó una mueca sarcástica y respondió: "Sería virgen".

De todas maneras, y más allá de sus bromas, sabemos que Styles exhibe a su público una personalidad única e inimitable que lo identifica con tan solo una pose, una fotografía, un primer plano, incluso se distingue por los looks que suele lucir en sus shows, en las entrevistas o en cualquier gran evento. Otro detalle que nunca viene mal recordar es el romance que vivió hace diez años con la cantante Taylor Switf. Todos somos víctimas de nuestras inseguridades pero sabemos que Harry Styles las puede superar y conquistar el corazón de quien se lo proponga.