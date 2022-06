El peor momento en la vida de Denzel Washington.

Pueden existir cientos de razones para amarlo como para odiarlo. Y es que, según dicen, Denzel Washington es de risa difícil. Tanto en la vida real como en sus apariciones públicas, no se caracteriza por ser especialmente jocoso. Probablemente, tenga sus motivos de haber pasado malos momentos y por ello es por lo que, en algunas ocasiones, se ha mostrado rudo y arrogante. ¿Cuál será el peor momento de su vida?

Mejor no hacer bromas con él. Es una realidad, que, tanto en la ficción como en la vida real, se ha dedicado a protagonizar thrillers de acción pura y dura, biopics históricos y dramas sin concesiones. Este hombre ha demostrado que no está dotado especialmente para el humor en sus largometrajes y, lo mismo, en la vida real.

La vida personal de Denzel Washington

Denzel Washington ya lleva 35 años casado con su esposa Pauletta Pearson. Incluso, en 1995 renovaron sus votos. Tienen 4 hijos y, aunque siempre le han intentado atribuir romances con algunas de sus compañeras de reparto, lo cierto es que, en lo sentimental, parece regir la máxima de la fidelidad.

Su padre fue un pastor de la iglesia pentecostal y para Denzel la religión siempre ha formado gran parte de su vida. Tanto que, en algún momento se planteó seriamente convertirse en predicador. Aunque sea muy serio, es un buen samaritano. Nada de lo que hace es público.

Sin embargo, se conoce que dona parte de lo que gana en las películas a diversas asociaciones como también ayuda económicamente a los niños que no pueden pagarse sus propios estudios.

El peor momento de su vida en lo laboral

Aunque en la balanza le pesan más los éxitos y son pocos los tropiezos graves, Denzel vivió su peor momento en el trabajo con Virtuosity. Incluso, es su película peor valorada. Era una distopía que trataba acerca de los peligros de la tecnología de corte noventero y que ha quedado totalmente desfasada.

En esa producción, Denzel Washington se veía totalmente perdido. Nada funcionó bien en esa película de ciencia ficción que estuvo dirigida por Brett Leonard en el año 1995. Todavía, ni hasta sus fans, se han recuperado de verlo con rastas. El peor momento en la vida de Denzel Washington.

¿Le ha pasado algo en su vida personal?

Denzel Washington siempre ha dicho que no depende del trabajo para ser feliz. A sus 67 años se puede decir que lo ha logrado todo y no solo en el plano profesional sino también en el familiar. Cuando durante una entrevista le han preguntado cuál fue el peor momento de su vida, el actor se limitó a decir:

“Hubo un tiempo en que me preocupaba ofender a alguien o que los fans dejaran de seguirme, ahora ya no me importa”. Fue durante muchos años, precisamente en sus inicios, que el actor sentía que todo lo que hacía y decía, caería mal. Eso lo llevó a hacer un viaje espiritual, tan profundo, que hoy en día está dedicado a estar cada vez más cerca de Dios y recorrer ese camino con él. Esa, es su misión para el resto de su vida.

¿Cuál es tu película preferida con él?