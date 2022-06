Cuál es el enfermedad contra la que tuvo luchar Dakota Johnson muchos años de su vida

El papel de Anastasia Steele en la trilogía de 50 sombras de Grey le dio a Dakota Johnson una gran fama y un reconocimiento internacional inigualable. En aquel entonces y gracias a su popular rol recibió un People's Choice por Mejor Actriz de Cine Dramático Favorito y una nominación a los BAFTA. Sin embargo, los primeros pasos en su carrera artística los dio en 1999 en la película Crazy in Alabama.

Actualmente, la actriz se encuentra promocionando la primera película que produce y también protagoniza, Cha Cha Real Smooth que se puede ver por la plataforma Apple+. Además, este fue un desafío aún mayor para ella ya que también pulió el guion con junto al director.

Dakota Johnson y Jamie Dornan en 50 sombras de Grey.

“Colaborar con Cooper (Raiff) fue una experiencia realmente maravillosa. Es muy bueno trabajar con cineastas nuevos; realmente aprecio la autenticidad y la frescura de su punto de vista. Me gusta defender a los artistas emergentes y es muy agradable trabajar con él”, expresó Dakota Johnson sobre este proyecto.

En la producción, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson interpreta a Domino, una mujer a la que le cuesta expresar sus sentimiento y sufre de depresión, un personaje que mantiene cierta relación con su propia historia.

“He luchado contra la depresión desde que era muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé: ‘Oh, esto es algo por lo que de verdad se pasa’”, expresó Johnson en varias ocasiones.

En el 2020 y en una charla reveladora con Marie Claire, la estrella de 50 sombras de Grey habló de los problemas de salud mental que enfrentó en su pasado y cómo lo supera día a día: “Tengo que hacer mucho trabajo para eliminar algunos pensamientos y emociones, y hago mucha terapia”.

Dakota en Cha Cha Real Smooth.

“Con el tiempo he aprendido a encontrarlo hermoso porque puedo sentir el mundo a mi alrededor. Supongo que tengo muchas complejidades, pero no dejo que salgan de mi interior. No creo que sea un problema de nadie más”, explicó Dakota Johnson.