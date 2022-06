Aunque se ha demostrado su inocencia, las canciones de Julión Álvarez fueron quitadas nuevamente de las plataformas musicales

Desde que en 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara al cantante del regional mexicano, Julión Álvarez, de tener supuestos nexos con el narcotráfico y haber cometido delitos de lavado de dinero, su vida personal y musical se sacudió. Tuvo que aguantar agravios en su contra, le impidieron trabajar con normalidad ya que fue prohibido en varios lugares, así como también, le dieron de baja a sus temas de algunas plataformas digitales. Todo esto parecía solucionarse y volver a la normalidad el pasado 27 de mayo de 2022, cuando levantaron todas las restricciones que tenía y le exoneraron de todos los cargos en su contra.

A pesar de su inocencia volvieron a quitar su música de las plataformas musicales.

De esta manera, y con una resolución firme, todos los temas del representante del regional mexicano volvieron a subirse a las distintas aplicaciones de música, además de darle el permiso de ingresar nuevamente a Estados Unidos para ofrecer sus conciertos y deleitar a sus fans de ese país. Sin embargo, llamó la atención que tras varios días de tener nuevamente sus canciones en Spotify, ahora está plataforma volvió a quitarlas de su catálogo sin la menor justificación; lo cual, ocasionó diversas reacciones por parte de los seguidores del compositor mexicano.

"Ya pongan a Julión Álvarez en Spotify", "que alguien me explique por qué Spotify quitó las canciones de Julión Álvarez", "¿bloquearon de nuevo a Julión Álvarez de Spotify?", "un día más buscando a Julión Álvarez en Spotify y aún nada", "te odio Spotify, ya déjame escuchar a Julión Álvarez", y "ayer ya habían subido el álbum de 2015 (El Aferrado) de Julión Álvarez a Spotify y hoy ya no está. ¿A qué estamos jugando Spotify?", fueron algunos de los indignados comentarios.

Los fans de Álvarez mostraron su descontento a través de las redes sociales.

Otros comentarios de sus fans quejándose por la situación fueron: "Ya lo quitaron de nuevo", "para qué suben la música de Julión ¿si en dos días la van a volver a quitar? En otras plataformas ya está la música menos en Spotify", "¿cuál es el problema que tiene Spotify con Julión Álvarez?", "así quedé, con cara de payaso, cuando me desperté y ya habían quitado nuevamente a Julión Álvarez de Spotify", y "no hay peor sentimiento que abrir Spotify y que no esté Julión Álvarez".

Hasta momento, ni el músico mexicano, ni la plataforma Spotify se han pronunciado al respecto, y tampoco se sabe si lo harán. Lo cierto es que Julión Álvarez está retomando poco a poco los compromisos profesionales que tuvo que abandonar tras haber tenido que afrontar los conflictos legales mencionados.