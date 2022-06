Estas son las razones por las que Anahí se alejó de los escenarios

Su reciente regreso a los escenarios, después de 11 años de estar alejada de todo el mundo artístico, ha sido todo un suceso para Anahí, ya que gracias a la invitación que le hizo Karol G para presentarse durante uno de los conciertos que ofreció la colombiana en México, se pudo dar cuenta que su público la ha extrañado mucho y que sigue vigente. Es que Anahí, tomó la decisión de dejar la música hace más de una década para enfocarse en proyectos más personales y brindarles total atención a su familia compuesta por su marido Manuel Velasco Coello y sus hijos Manu y Emiliano.

Tras alejarse de los escenarios, Anahí se enfocó en su familia.

A través de un “vivo” que hizo en su perfil de Instagram, Anahí se mostró evidentemente conmovida por lo vivido durante el concierto de Karol G, en donde hizo delirar a los fans, interpretando el icónico tema “Sálvame”, de Rebelde. Fue en el “vivo”que explicó a sus seguidores las razones de su alejamiento. “Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, expresó la interprete.

Anahí también se refirió a su participación en el concierto de Karol G. “Como dijo Karol y es verdad, yo tenía muchos nervios porque yo le dije: 'es que tal vez nadie se emocione porque ha pasado tanto tiempo…'”, comentó entre lágrimas. “Las personas que estuvieron en ese concierto no tienen una idea lo que hicieron por mí. Mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale a cantar y todo, que por supuesto eso es maravilloso porque es el alimento del artista; pero fue mucho más allá porque era mucho tiempo sin pararme en un stage y sin tenerlos en frente. No era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí”, agregó.

Anahí agradeció a Karo G y se mostró emocionada tras la invitación de la colombiana.

Finalmente, Anahí se mostró sumamente agradecida con Karol G por haberla invitado a su concierto. “Quería hacer este en vivo para agradecerles con todo el corazón porque no se imaginan y cada vez que vuelvo a ver los videos vuelvo a llorar y todo el día estoy como muy sensible, pero se vale. Y qué hermoso que una mujer haga sentir tan especial a otra mujer y qué hermoso el que las dos juntas hayamos vibrado así y siento que eso también lo transmitimos y emocionamos mucho a todos y todos acabamos chillando”, concluyó la cantante.