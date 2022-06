Bradley Cooper se abre como nunca antes para hablar de su adicción a las drogas

Aunque nos cueste reconocerlo, todos somos dependientes de algún vicio, algunos del trabajo, otros de la comida, otros de las personas, otros del cigarrillo; pero el que sigue picando en punta por su mala reputación suele ser todo lo vinculado al alcohol y las drogas. Lo cierto es que, sin darnos cuenta, nuestra cabeza busca evadir aquello que no nos hace bien para sentir un mínimo de placer ignorando que, a veces, llevamos a nuestros cuerpos a límites peligrosos de los que resulta muy difícil poder volver.

A sus 47 años, Bradley Cooper se encuentra en la cima de su carrera como intérprete y director, sin olvidar que buena parte de su vida gira ahora en torno a las necesidades de su pequeña Lea, fruto de su extinta relación con la modelo Irina Shayk, con quien tiene una excelente relación.

Bradley Cooper.

La estabilidad que logró encontrar y que le permite disfrutar tanto en lo personal como en lo profesional es quizás lo que lo ha llevado a la estrella de Hollywood a recordar algunos de los episodios más dramáticos de su pasado. A su paso por el podcast SmartLess, el intérprete estadounidense reflexionó sobre la falta de autoestima que le atenazaba en una etapa concreta de su trayectoria, en la que no conseguía trabajo y en la que acabó sucumbiendo a las drogas como forma de evadir la realidad.

"Hubo una época en la que estaba muy perdido: tenía cero autoestima y acabé desarrollando una adicción a la cocaína", reveló en conversación con sus amigos Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, los actores que presentan el citado espacio radiofónico. En esos tiempos, su perfil profesional era todavía demasiado bajo y solo recibía ofertas laborales de forma esporádica.

"Tuve suerte de que todo eso sucediera cuando tenía 29 años. Pensé que lo había superado cuando me llamaron para hacer un anuncio de Wendy’s, pero luego no surgieron más oportunidades", señaló Bradley para, a continuación, reconocer que su paso por la serie Alias, protagonizada por Jennifer Garner, no terminó de mejorar su situación.

Bradley Cooper.

"Cuando me trasladé a Los Ángeles para grabar Alias, estaba muy deprimido", contó. Afortunadamente, antes de saltar al estrellato con la primera de las películas cómicas de Resacón en Las Vegas, Bradley ya había recobrado gran parte de su salud mental, alejándose de esa sustancia y también de sus recaídas previas con el alcohol. "Por suerte, había hecho grandes progresos entre los 29 y los 34 años", celebró.