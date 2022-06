Un ex novio de Chiquis Rivera es detenido por el FBI acusado de tener nexos con el narcotráfico

Ángel del Villar, el expareja Chiquis Rivera, compartió una reflexión con sus seguidores luego de que fuera puesto en libertad tras ser detenido por el FBI por presuntamente realizar negocios con narcotraficantes en México. "Integridad es hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando", dice el mensaje que compartió en sus redes sociales el director ejecutivo de Del Records y la agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment. "Si te mantienes positivo en situaciones negativas siempre ganarás", dice otro de los textos compartidos por quien fuera pareja de Chiquis de 2012 a 2016.

Del Villar ha recibido muchos comentarios por parte de sus seguidores y amigos: "Dios me lo bendiga siempre", "esa es la actitud!!!", "el que nada debe, nada teme! Échele ganas viejo", “así si debe ser, señor, ánimo", fueron algunos de los mensajes que recibió del Villar.

El productor fue detenido junto a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, y están acusados de "realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a los cárteles mexicanos de la droga". De acuerdo a un comunicado del departamento federal de Justicia, el juez autorizó la liberación de Del Villar con una fianza de $100,000 y la de Scalisi con una fianza de $35,000. Si fueran condenados por violar la Ley Kingpin, que prohíbe tener negocios con narcotraficantes, ambos podrían enfrentar una pena máxima de 30 años en una prisión federal.

¿Cómo fue el noviazgo de Chiquis y Ángel?

Chiquis reveló en su libro que Ángel del Villar era tan celoso, controlador y violento que una vez estuvo a punto de agarrarse a golpes con su tío Juan Rivera en una fiesta familiar, según relató la cantante. También confesó que fundador de Del Records la ayudó al principio de su carrera como cantante y la apoyó mucho tras la muerte de su madre en diciembre de 2012 en un accidente aéreo. “Cuando decidí seguir mi carrera de cantante, Ángel estuvo ahí para sacudirme y recordarme que ya sabía cómo hacerlo”, manifestó.

A través de su disquera especializada en narcocorridos, Del Records, Ángel ha firmado a través de los años a artistas como Gerardo Ortiz, Luis Coronel y Régulo Caro. “Ángel me dio una ventaja sobre otros nuevos artistas al comienzo de sus carreras. Sabía que lo que tenía que hacer para evitar que me chingaran, y Ángel me ayudó a mantener a raya a los tiburones de la industria”, agregó.

