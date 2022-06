Thor: love and thunder inspirada en varias comedias románticas

Cada vez estamos más sumergidos en la historia de cada uno de los superhéroes de Marvel. Conocemos sus virtudes, sus debilidades, quiénes son sus archi enemigos, con qué otros personajes tienen mejor relación, la familia, incluso sus ex parejas. En el caso de Thor, sabemos que desde que Taika Waititi está al mando de la producción, dio un giro rotundo y además de la acción y todo el aspecto oscuro que podemos esperar de la película, alguna escena nos puede agarrar desprevenidos y soltar grandes carcajadas.

Thor: Love and Thunder llega el 8 de julio y enfrentará al Dios del Trueno con un nuevo y peligroso villano, Gorr The God Butcher. El antagonista del film lleva adelante una venganza contra los dioses y está masacrándolos uno por uno. De esta manera, Thor debe formar un equipo de superhéroes listo para responder a esta amenaza. Una descripción bastante alarmante de la cuarta entrega de la franquicia, pero ya sabemos con Marvel que no todo es lo que parece.

Thor: love and thunder.

Recordemos que el director de Love and Thunder es Taika Waititi, un cineasta que revolucionó al Dios del Trueno llenándolo de color y humor en la película Ragnarok, que significó un giro de 180 grados para que el personaje impactara fuertemente en el fandom del Universo Cinematográfico de Marvel al mismo tiempo que aprovecharon las capacidades para la comedia del musculoso Chris Hemsworth.

La nueva entrega de la saga reúne a Thor con Jane Foster luego de 8 años. Ahora ella probó ser digna de levantar el martillo Mjolnir y es la poderosa Mighty Thor, pero también habrá lugar para el amor entre esta ex pareja que lleva mucho tiempo sin verse.

¿Qué dijo Taika Waititi al respecto?

Hablando con Fandango Al Access el cineasta reconoció la influencia de algunas comedias románticas para Love and Thunder: “Cómo Perder a un Hombre en 10 días es genial, 10 Cosas que Odio de ti, Clueless es mi favorita… Oficial y Caballero, particularmente la escena final donde él entra y la levanta. ¿Recuerdas eso?”, rememoró con nostalgia y admiración el director.

Jane Foster.

También hubo tiempo para hablar de la situación actual del Dios del Trueno momentos antes de enfrentar a Gorr: “Está en un punto de crisis existencial. Está tratando de descubrir quién es, cuál es su propósito y si realmente está destinado a ser un superhéroe. ¿Hay algo más? Todo el mundo ha experimentado esto”, describió Taika Waititi sobre el estado emocional de un personaje que salvó a la Tierra en múltiples ocasiones pero igual tiene sus propios problemas.