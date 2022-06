Netflix producirá una nueva comedia romántica con Joey King y Zac Efron como protagonistas

La plataforma de streaming más grande, Netflix, es muy cuidadosa a la hora de seleccionar a sus actores estelares. El equipo está muy bien entrenado para otorgarle papeles a muy buenos intérpretes que sepan trascender más allá de la pantalla. Cuando El stand de los besos llegó a Netflix, Joey King se convirtió rápidamente en una figura de la gran N roja. Con miles de fans alrededor del mundo, el servicio por suscripción redoblará la apuesta y dejará la historia con Jacob Elordi en el pasado, para darle la bienvenida a una nueva comedia romántica. La gran sorpresa de esta cinta es el protagonista que la acompaña: nada más y nada menos que Zac Efron, además de otras estrellas de Hollywood.

Este no será el debut del actor en la plataforma. Es que, además de participar en películas no originales de Netflix pero disponibles en el catálogo como Cuando te encuentre o Baywatch, también tiene su propia serie titulada Zac Efron: Con los pies sobre la tierra. En este documental a pura aventura, el ex Disney muestra una faceta completamente diferente recorriendo los sitios naturales de importantes ciudades como Londres, Los Ángeles o Lima.

Joey King en El stand de los besos.

Por su parte, Joey King protagonizó la trilogía completa de El stand de los besos y este 2022 encabezó el film titulado Entre la vida y la muerte. En este sentido, Netflix vio oportuno un encuentro en pantalla con estas dos celebridades con un gran peso en el catálogo. Es por esto que protagonizarán la nueva comedia romántica del gigante del streaming (aún sin título confirmado) que será dirigida por Richard LaGravenese y escrita por Carrie Solomon.

Asimismo, Deadline confirmó que también se destacará en un rol principal Nicole Kidman. La recientemente nominada al Óscar como Mejor Actriz está lista para regresar a la pantalla luego de lucirse en la cinta Being the Ricardos y la serie Nine perfect strangers, ambas pertenecientes a Prime Video. El trío comenzará el rodaje este mismo año, con intenciones de tener su gran estreno en 2023.

Nicole Kidman - Zac Efron - Joey King.

Según el mismo medio, la trama gira alrededor de un sorprendente romance que desencadena consecuencias cómicas para una joven, su madre y su jefe que es una estrella de cine. De esta manera, se enfrentarán a las complicaciones típicas del amor, el sexo y la identidad. Con luz verde por parte de su productora, el trabajo en el set está programado para diciembre de este año, momento en el que se podrán ver los primeros vistazos de la nueva apuesta romántica.