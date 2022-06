Luego de su boda, Britney Spears aprovecho para mandar al demonio una vez más a su familia

Fueron demasiados los años en los que la princesa del pop se sintió una esclava, que no valía nada para su familia, sobre todo, para los integrantes masculinos, y tuvo que acatar órdenes sin quejarse. Ese resentimiento mezclado con enojo y tristeza no se va rápido, no desaparece de la noche a la mañana aunque hoy las cosas sean diferentes, al contrario, a veces el perdón no llega nunca y el dolor se profundiza hasta límites insospechados si no se cuenta con un círculo íntimo y de contención para apoyarla y ayudarla a salir adelante.

Britney Spears podrá estar radiante de felicidad después de celebrar su boda con Sam Asghari el pasado 9 de junio, pero eso no impidió que la cantante arremetiera una vez más en contra de su familia, en especial de su hermano Bryan Spears, para que tanto a ellos como a todo el mundo les quedara clara la razón por la que no fueron invitados a su enlace matrimonial.

La intérprete de Toxic dedicó un extenso y, por momentos, confuso texto, que publicó en su cuenta de Instagram, para reiterar los malos tratos que recibía por parte de la familia Spears, en especial de su padre, Jamie Spears, quien durante 13 años ejerció un tutelaje sobre Britney, y Bryan, que era algo así como su "mano derecha”.



Britney Spears inició el largo mensaje con el que de una vez por todas maldijo y envió al demonio a su hermano Bryan, contando que en su boda tanto Madonna como Selena Gómez y ella misma cayeron al suelo, pero no a causa del alcohol, sino por la presencia de pétalos de rosa en el piso. "Madonna se cayó tres veces, Selena Gomez se cayó dos veces y yo me caí una vez pero fue culpa de los pétalos de rosa. Me sorprende no haberme caído cada cinco minutos… y no, ¡no tomé ni un sorbo de alcohol! No puedo beber mucho de verdad", relató la intérprete de 40 años.

El tema del alcohol fue pretexto para que Britney recordara los años que vivió bajo el tutelaje de su padre y la temporada que pasó en Las Vegas, donde básicamente era tratada como una esclava que tenía que dar shows y no tenía ningún poder de decisión sobre su vida; sin importar que fuera una adulta que estaba generando cuantiosas sumas de dinero; así como el estricto control que ejercía su familia sobre ella con respecto a la posibilidad de que ingiriera sustancias tóxicas.



“Los 13 años que estuve bajo el tutelaje, me hacían examen anti-drogas tres veces a la semana; y en realidad no me gusta el alcohol. Mientras tanto, escuchaba que mi papá se iba a los bares todas las noches y que mi hermano se comía su ensalada de camarones con un whisky con coca todas las noches en Las Vegas después de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca me dejaba ni siquiera beber un sorbo”, recordó la cantante.

En el mensaje, Britney le recriminó a su hermano Bryan que permitiera que su hija de cinco años metiera su mano en la copa de vino de su mamá, pero que a ella siempre le dijo que no, cuando mencionaba el tema de tomar una bebida alcohólica. La cantante llegó incluso a comparar la actitud autoritaria que mantuvo su padre con ella durante todo ese tiempo con las prácticas más cuestionables de la policía.

“Es el poderoso sentimiento que tuvo mi papá durante toda mi vida al literalmente hacerme sentir como que yo era absolutamente nada. Discúlpenme, pero los policías actúan más o menos de la misma manera. Sólo porque usan una estrella en la camisa todos los días creen que eso les da la oportunidad de acosar a la gente”, señaló la estrella.



Britney mencionó en su publicación en Instagram una entrevista que concedió su hermano Bryan a un podcast y se burló del hecho de que él mencionara que su familia nunca tuvo malas intenciones con la cantante pero también la pintó como una persona adulta incompetente "incapaz de hacer reservaciones para ir a cenar", por lo que no podían simplemente dejarla ser ella misma y, por lo tanto, buscaban continuar con el tutelaje.

"Ninguno de ustedes quería que terminara el tutelaje, porque todos amaban decirme lo que tenía que hacer y tratarme como si fuera nada. ¡Lo que dijiste en ese momento a ese hombre en la entrevista lo dijo todo, Bryan! Nunca fuiste invitado a mi boda. ¿Verdaderamente crees que quería a mi hermano ahí, el que me dijo que no podía tomar un whisky con coca durante cuatro años?", puntualizó Britney.

La cantante reconoció que a sus 40 años, beber alcohol la pone mal o la manda directo a dormir y se siente un poco "amargada" por no poder divertirse como antes. Sin embargo, señaló que tal vez intentara beber esta noche. "Tal vez me fuerce a beber whisky esta noche, observar la luna y decir FUCK YOU. Además, tengo un asistente que hace mis reservaciones para la cena. ¿No lo sabías?", escribió antes de mandar al diablo a su hermano una última vez.