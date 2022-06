Las fotos privadas de la polémica hija de Charlie Sheen

Aunque Charlie Sheen es un experto en escándalos, cuando eso involucra a su familia no le gusta demasiado y así lo demostró recientemente. Fue por una de las dos hijas que comparte con Denise Richards, con quien estuvo casado de 2002 a 2006 y con quien en más de una ocasión se ha enfrentando por las jóvenes.

Lo que hizo alertar al actor de Scary Movie fue el nuevo pasatiempo de Sami Sheen, quien el pasado marzo cumplió 18 años. La adolescente es muy activa en redes sociales y tiene un gran alcance en Instagram y TikTok, pero ahora decidió sumar un nuevo perfil en su haber en una plataforma que no le gustó nada a su papá.

Charlie Sheen y Denise Richards.

La joven inauguró su cuenta en OnlyFans, la red social de contenido para adultos que es la pesadilla de cualquier padre, como es el caso de Charlie Sheen. Además, Sami prometió que estaría muy activa por ahí y compartiría varias publicaciones a la semana, alertando aún más al actor.

La estrella de Hollywood salió furiosa a expresarle al respecto y le dijo de Page Six: “Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ha ocurrido bajo mi techo”. Resignado por no poder tener control sobre ella sumó: “No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantener la clase, la creatividad y a no sacrificar su integridad”.

Lo cierto es que los últimos años de Sami Sheen han sido una locura. Ella misma aseguró el pasado septiembre que se mudaba con su papá porque, según sus palabras, vivir con su mamá era un infierno. También sumó que vivía en una casa “abusiva” y que le causaba depresión, culpando a Denise Richards de ser la razón por la que abandonó sus estudios.

Sin embargo, hace algunas semanas atrás tomó la decisión de volver a vivir con la actriz, acusando que Charlie Sheen no le permitía vivir con libertad. Fue como consecuencia de eso que decidió sumarse a la polémica plataforma y enfurecer a todos, menos a su mamá.

Sami Sheen.

Richards también habló al respecto y dijo: "Sami tiene 18 años y para tomar esta decisión no se ha basado en la casa en la que vive. Todo lo más que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su propio juicio, pero ella toma sus propias decisiones”.

La primera semana de marzo la joven celebró su mayoría de edad.